Con ING hai un buono Amazon da 100€ se apri Conto Corrente Arancio

Vorresti aprire un conto corrente completamente digitale, sicuro e conveniente? ING ha l’offerta perfetta per te. Solo fino al 13 novembre 2023, potrai ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro aprendo un Conto Corrente Arancio e richiedendo una Carta di Debito Mastercard.

Come ricevere 100 euro in buoni Amazon

La promozione ING in breve:

100% digitale : con ING, puoi aprire il tuo Conto Corrente Arancio completamente online, anche utilizzando lo SPID. Inoltre, potrai gestire tutte le tue spese comodamente tramite l’app ING;

: con ING, puoi aprire il tuo Conto Corrente Arancio completamente online, anche utilizzando lo SPID. Inoltre, potrai gestire tutte le tue spese comodamente tramite l’app ING; Sicuro : ING ti assicura sicurezza e controllo totale sul tuo conto. Autorizza tutte le operazioni con un semplice clic e ricevi notifiche in tempo reale su ogni pagamento effettuato;

: ING ti assicura sicurezza e controllo totale sul tuo conto. Autorizza tutte le operazioni con un semplice clic e ricevi notifiche in tempo reale su ogni pagamento effettuato; Conveniente: la promozione non solo ti offre un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro, ma anche un canone conto corrente completamente gratuito.

Ma come ottenere il tuo Buono Regalo Amazon.it da 100 euro? È semplice: apri Conto Corrente Arancio e richiedi la Carta di Debito Mastercard entro il 13 novembre 2023 ed effettua almeno 500 euro di spese con la carta entro il 31 gennaio 2024.

La Carta di Debito Mastercard ti offre la possibilità di prelevare contante in Italia ed Europa e di fare acquisti in modo sicuro, anche con la modalità contactless. Inoltre, potrai personalizzare il tuo PIN e ricevere notifiche in tempo reale per tenere sempre sotto controllo le tue finanze.

L’apertura del Conto Corrente Arancio è un processo veloce e semplice che puoi completare 100% online con firma digitale. Ecco come procedere:

Clicca su “Apri Conto Corrente Arancio” per iniziare il processo di apertura; Se lo desideri, aggiungi il “Modulo Zero Vincoli” e le carte di pagamento che preferisci; Attiva il Conto Corrente Arancio effettuando un bonifico per iniziare a usarlo immediatamente.

Ricorda che questa eccezionale offerta scade il 13 novembre 2023, quindi non perdere l’opportunità di ottenere il tuo Buono Regalo Amazon.it da 100 euro: apri oggi stesso il tuo Conto Corrente Arancio direttamente online.

