Con iRobot Roomba Combo 10 Max pulizie automatiche in casa (-48%)

Un investimento che vale fino all’ultimo centesimo. iRobot Roomba Combo 10 Max è il robot con stazione di svuotamento incluso che automatizza le pulizie in casa. Spendi qualche soldino oggi ma risparmi tempo quando si parla di pavimenti e soprattutto ti riposi quando hai il giorno libero. Uno strumento perfetto sotto ogni punto di vista e con una potenza tale da eliminare ogni traccia di sporcizia. Collegati e acquistalo con 779€ approfittando dello sconto del 48% su Amazon, puoi pagare anche a rate.

iRobot Roomba Combo 10 Max: un prodotto unico

È costoso ma ne vale anche la pena. Se rientra nel tuo budget, iRobot Roomba Combo 10 Max è uno strumento di cui non fare a meno e che in casa fa la differenza. Pensa quanto possa essere futuristico tornare nell’appartamento e trovare tutto pulito. Non devi alzare un dito, non c’è bisogno di tirare fuori secchio e straccio e soprattutto ti godi le ore libere per davvero. Il sistema è composto dal robot e dalla sua stazione di svuotamento che non solo libera i contenitori ma pulisce anche il robot in modo automatico, riempie il serbatoio di acqua e rende la manutenzione un fatto mensile.

Il robot, in sé e per sé, è stato studiato alla perfezione affinché possa muoversi negli ambienti come se avesse occhi propri e soprattutto si possa infilare anche in luoghi difficili e nascosti come le zone sotto i mobili. Lo gestisci direttamente tramite l’app sul tuo smartphone che ti offre una mappa interattiva della tua casa. Con aspirazione tale da eliminare anche il più minuscolo granello di sporco e il panno che elimina anche le macchie più ostinate, non ti resta che specchiarti nei pavimenti del tuo appartamento.

Non perdere tempo, a soli 779€ su Amazon il iRobot Roomba Combo 10 Max è il sistema di pulizia automatico di cui non fare a meno. Collegati e approfitta dello sconto del 48%.