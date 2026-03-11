 Con Kindle Colorsoft leggi a colori, in digitale e senza STOP (-31% su Amazon)
Kindle Colorsoft esaudisce il tuo più grande desiderio: lettura digitale a colori... ora in super offerta su Amazon.
Non smetti più di leggere una volta che hai tra le mani un ebook reader. Quale scegliere tra i tanti? Opta per Kindle Colorsoft che ti concede l’esperienza integrale e ora anche a colori. Non stanca gli occhi, rende le tue letture ancora più entusiasmanti e ti fa coltivare un hobby che non ha prezzo. La festa delle offerte di Primavera su Amazon è il momento giusto per concederti questo sfizio: con uno sconto del 31%, lo porti subito a casa a soli 184,99€. Non aspettare altro tempo: te lo meriti!

Kindle Colorsoft realizza i tuoi sogni, ora in offerta

Se ami leggere, sicuramente saranno mesi che brami un Kindle Colorsoft… soprattutto se hai già un ereader di Amazon. Hai bisogno di fare questo upgrade? È una decisione tutta personale, ma se vuoi espandere i tuoi orizzonti e iniziare a leggere anche graphic novel in digitale… allora sì! Questo perché il modello ha il nuovissimo schermo con colori. Ciò non significa che hai tra le mani un tablet: la tecnologia rimane sempre E Ink e replica l’effetto su carta, ma in questo caso ottiene delle sfumature di colore con cui poter vedere immagini, illustrazioni e copertine così come sono state pensate dagli artisti. Se poi ti piace sottolineare, puoi farlo in tanti colori diversi!

Semplicissimo da utilizzare, con dimensioni piccole ma uno schermo perfetto per immergersi nella lettura. Colorsoft è la versione aggiornata che ogni lettore merita di avere. Se non hai mai avuto un dispositivo del genere, sappi che è leggerissimo e totalmente personalizzabile. Infatti puoi modificare:

  • luminosità dello schermo;
  • temperatura dello schermo;
  • Impaginazione optando per caratteri, margini, spaziatura, grandezza del testo e orientamento.

Altro vantaggio? I suoi 16 GB di spazio che lo rendono una biblioteca ambulante così come la batteria che dura settimane intere. 

L’occasione che ti aspetta su Amazon

Se lo hai nella tua lista desideri, questo è il momento giusto per acquistare Kindle Colorsoft. La festa delle offerte di Primavera su Amazon lo sconta del 31%,compralo subito a soli 184,99€ e realizza il tuo sogno.

 

Pubblicato il 11 mar 2026

Paola Carioti
11 mar 2026
