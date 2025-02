Con Kindle Scribe leggi e scrivi in digitale: il prezzo crolla su Amazon

Un prodotto unico nel suo genere che in molti possono apprezzare. Il digitale è il tuo metodo principale per leggere, studiare e informarti? Con Kindle Scribe rendi tutto più fantastico. Il famoso lettore di eBook si supera in questo modello con penna Premium inclusa e la possibilità di trasformarlo in un taccuino. Non solo passi le ore in compagnia dei tuoi libri preferiti, ma puoi anche prendere appunti e creare delle pagine di diario. Visto che è in promozione su Amazon, ora non te lo puoi far scappare. Collegati e aggiungilo al carrello con soli 314,99€ grazie allo sconto del 21%.

Kindle Scribe: un dispositivo dal duplice utilizzo

È una robetta premium senza ombra di dubbio. Se ami leggere in digitale ma non ti occorre scrivere e prende appunti, il modello classico della linea ti si addice. Se però sei una persona che ama tenere un diario, annota e studia e ricerca… Con Kindle Scribe hai un dispositivo che ti segue man mano. Si presenta come un tablet ma la sua caratteristica di spicco è la tipologia del display. Non è un pannello LCD o che stanca gli occhi, bensì uno schermo eInk che simula l’effetto della carta per concederti un comfort prolungato.

Con 10,2 pollici di spazio e una risoluzione da 300ppi hai tutto lo spazio che ti occorre per leggere e scrivere. Grazie alla funzione Active Canvas puoi scrivere direttamente sulla pagina che stai leggendo. In automatico viene creato uno spazio per le note e il testo viene riformattato di conseguenza. Con la funzione taccuino, invece, crei un layout per ogni pagina che scrivi e crei diari, quaderni e superfici su cui disegnare nel tempo libero.

Schermo regolabile sia in termini di impaginazione che temperatura e luminosità. Batteria che dura settimane intere. 16GB di spazio di archiviazione e un design leggero e sottile come una piuma. Cosa potresti volere di più? Attraverso l’app Kindle puoi accedere alle annotazioni in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo tu voglia.

A soli 314,99€ su Amazon, Kindle Scribe è il lettore 2in1 di cui non fare a meno. Collegati e approfitta dello sconto del 21%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.