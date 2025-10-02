 Con la eSIM di Airalo fai il pieno di giga all'estero: oggi in sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con la eSIM di Airalo fai il pieno di giga all'estero: oggi in sconto

Airalo è la soluzione pensata per i viaggiatori: avrai una eSIM con un piano giga prepagato
Con la eSIM di Airalo fai il pieno di giga all'estero: oggi in sconto
Tecnologia Mobile
Airalo è la soluzione pensata per i viaggiatori: avrai una eSIM con un piano giga prepagato

Airalo è la risposta pensata per tutti i viaggiatori: questa piattaforma mette a disposizione una eSIM con cui avere un piano di giga da poter utilizzare in oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Questo significa mettere da parte per sempre i problemi dei costi del roaming, che specie fuori dall’Unione Europea possono diventare esorbitanti, il rischio di usare WiFi pubblici locali e le difficoltà legate alla ricerca di una SIM del posto. Con Airalo scarichi l’app, configuri la tua eSIM, paghi prima di partire e avrai tutto pronto al tuo arrivo. Ora con il 10% di sconto.

Scarica Airalo

Il funzionamento di Airalo è così semplice da non crederci: una volta scaricata l’app, dovrai solamente scegliere il piano più adatto alle tue esigenze, attivarlo e, una volta arrivato, la tua eSIM sarà subito pronta per essere utilizzata. Prevedi di andare in un altro paese dopo poco tempo? Nessun problema: sempre dall’app, potrai cambiare paese e attivare un secondo piano dati senza dover cambiare eSIM. Una sola eSIM sarà insomma valida per tutto il mondo tutte le volte che vorrai.

Navigherai con una connessione immediata, sicura e trasparente, con la possibilità di gestire tutto comodamente dall’applicazione: monitorare i consumi, ricaricare eventuali dati e, appunto, cambiare piano in qualsiasi momento.

Unico requisito? Il tuo smartphone deve essere compatibile con le SIM digitali ma, in generale, lo sono tutti i telefoni di ultima generazione. Insomma, liberati per sempre del roaming con Airalo: attivalo ora e ottieni anche il 10% di sconto sul tuo primo piano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile

150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile
Powerbank da 20000 mAh: INIU SAFE Fast Charge Pro è un affare

Powerbank da 20000 mAh: INIU SAFE Fast Charge Pro è un affare
Pixel 9a a -130 euro: lo smartphone di Google è già tuo

Pixel 9a a -130 euro: lo smartphone di Google è già tuo
Passa a Kena Mobile: 2 mesi gratis e zero costi di attivazione

Passa a Kena Mobile: 2 mesi gratis e zero costi di attivazione
150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile

150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile
Powerbank da 20000 mAh: INIU SAFE Fast Charge Pro è un affare

Powerbank da 20000 mAh: INIU SAFE Fast Charge Pro è un affare
Pixel 9a a -130 euro: lo smartphone di Google è già tuo

Pixel 9a a -130 euro: lo smartphone di Google è già tuo
Passa a Kena Mobile: 2 mesi gratis e zero costi di attivazione

Passa a Kena Mobile: 2 mesi gratis e zero costi di attivazione
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
2 ott 2025
Link copiato negli appunti