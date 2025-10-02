Con la eSIM di Airalo fai il pieno di giga all'estero: oggi in sconto

Airalo è la risposta pensata per tutti i viaggiatori: questa piattaforma mette a disposizione una eSIM con cui avere un piano di giga da poter utilizzare in oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Questo significa mettere da parte per sempre i problemi dei costi del roaming, che specie fuori dall’Unione Europea possono diventare esorbitanti, il rischio di usare WiFi pubblici locali e le difficoltà legate alla ricerca di una SIM del posto. Con Airalo scarichi l’app, configuri la tua eSIM, paghi prima di partire e avrai tutto pronto al tuo arrivo. Ora con il 10% di sconto.

Il funzionamento di Airalo è così semplice da non crederci: una volta scaricata l’app, dovrai solamente scegliere il piano più adatto alle tue esigenze, attivarlo e, una volta arrivato, la tua eSIM sarà subito pronta per essere utilizzata. Prevedi di andare in un altro paese dopo poco tempo? Nessun problema: sempre dall’app, potrai cambiare paese e attivare un secondo piano dati senza dover cambiare eSIM. Una sola eSIM sarà insomma valida per tutto il mondo tutte le volte che vorrai.

Navigherai con una connessione immediata, sicura e trasparente, con la possibilità di gestire tutto comodamente dall’applicazione: monitorare i consumi, ricaricare eventuali dati e, appunto, cambiare piano in qualsiasi momento.

Unico requisito? Il tuo smartphone deve essere compatibile con le SIM digitali ma, in generale, lo sono tutti i telefoni di ultima generazione. Insomma, liberati per sempre del roaming con Airalo: attivalo ora e ottieni anche il 10% di sconto sul tuo primo piano.