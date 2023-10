Con la fibra di Vodafone navighi senza limiti a 24,90€ al mese

La connessione a Internet è ormai diventata una parte essenziale della nostra vita quotidiana. Che tu sia un appassionato di streaming, un videogiocatore incallito o semplicemente desideri una connessione veloce e affidabile per il lavoro o lo studio da casa, Vodafone ha una soluzione che fa al caso tuo.

L’offerta in questione è chiara e vantaggiosa: Internet a massima velocità, chiamate illimitate e station inclusa, il tutto per soli 24,90€ al mese.

Vodafone Internet Unlimited: tutto ciò di cui hai bisogno

Con questa offerta Vodafone, non devi preoccuparti di costi nascosti o tariffe complicate. Tutto ciò di cui hai bisogno è incluso nel prezzo. Ecco cosa ricevi:

Internet alla Massima Velocità : Grazie alla fibra di Vodafone, potrai godere di una connessione Internet che raggiunge fino a 2.5 Gigabit al secondo , a seconda della copertura nella tua zona. Che tu stia scaricando file, guardando film in streaming o partecipando a videocall, potrai farlo senza ritardi o interruzioni fastidiose.

: Grazie alla fibra di Vodafone, potrai godere di una connessione Internet che raggiunge , a seconda della copertura nella tua zona. Che tu stia scaricando file, guardando film in streaming o partecipando a videocall, potrai farlo senza ritardi o interruzioni fastidiose. Chiamate Illimitate : Con questa offerta, puoi chiamare chi vuoi, quando vuoi. Le chiamate sono illimitate , quindi puoi restare in contatto con amici e familiari senza preoccuparti dei costi aggiuntivi.

: Con questa offerta, puoi chiamare chi vuoi, quando vuoi. Le , quindi puoi restare in contatto con amici e familiari senza preoccuparti dei costi aggiuntivi. Modem con Wi-Fi Ottimizzato: Il modem incluso ti offre un segnale perfetto per tutti i dispositivi collegati. Che tu stia navigando su un computer, giocando su una console, o semplicemente scorrendo il tuo feed sui social media su uno smartphone, avrai una connessione stabile e affidabile.

Vodafone rende tutto semplice, anche quando si tratta dei dettagli del tuo contratto. Ecco cosa devi sapere:

Recesso Senza Complicazioni : Se per qualsiasi motivo dovessi cambiare idea o trovare un’offerta migliore in futuro, puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento . Nel prezzo dell’offerta è incluso un costo rateizzato di 5€ al mese per i primi 24 mesi. Se dovessi decidere di recedere prima, dovrai semplicemente saldare le rate rimanenti, senza penali nascoste.

: Se per qualsiasi motivo dovessi cambiare idea o trovare un’offerta migliore in futuro, puoi . Nel prezzo dell’offerta è incluso un costo rateizzato di 5€ al mese per i primi 24 mesi. Se dovessi decidere di recedere prima, dovrai semplicemente saldare le rate rimanenti, senza penali nascoste. Attivazione Facile: Per attivare questa offerta, hai solo bisogno della tua carta d’identità, del codice fiscale e del codice di migrazione se stai mantenendo il tuo vecchio numero. Senza lungaggini burocratiche, potrai iniziare a navigare a massima velocità nel minor tempo possibile.

Sia che tu viva in città o in una zona più periferica, Vodafone offre una copertura eccellente in tutta Italia. Grazie alla sua rete estesa, puoi contare su una connessione Internet veloce e affidabile ovunque ti trovi. E con la station inclusa, avrai un segnale ancora più potente per le tue esigenze specifiche.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità. Attiva l’offerta online e inizia a godere di Internet senza limiti e chiamate illimitate a soli 24,90€ al mese. La comodità è di casa con Vodafone.