Con la Rete Fissa di Vodafone hai un'offerta e un buono spesa di 100 euro

Se stai cercando una soluzione conveniente e veloce per navigare in Internet a casa, non perdere le nuove offerte Vodafone per la Rete Fissa. Oltre ad avere degli sconti molto interessanti puoi anche usufruire di un buono spesa di 100 euro da spendere in diversi punti vendita e nei supermercati selezionati. Un’occasione da non perdere.

Le offerte Rete Fissa di Vodafone

Puoi scegliere tra tre opzioni in base alle tue esigenze e al tuo budget:

Internet Unlimited : la fibra ottica di Vodafone che ti offre una connessione illimitata con la massima velocità e stabilità, con chiamate a consumo e la Vodafone Station inclusa gratuitamente. Il costo è vantaggioso per i nuovi clienti e ancora più conveniente per i già clienti mobile.

: la che ti offre una connessione illimitata con la massima velocità e stabilità, con chiamate a consumo e la Vodafone Station inclusa gratuitamente. Il e ancora più conveniente per i già clienti mobile. Internet Unlimited Già Clienti : la stessa offerta di Internet Unlimited ma con un prezzo speciale se hai già una SIM Vodafone attiva . In più, puoi associare una SIM Voce e Internet con Giga e minuti illimitati alla tua linea fissa e creare la tua famiglia Infinito Insieme con Vodafone Family+, a un costo irrisorio al mese.

: la stessa offerta di Internet Unlimited ma con un . In più, puoi associare una SIM Voce e Internet con Giga e minuti illimitati alla tua linea fissa e creare la tua famiglia Infinito Insieme con Vodafone Family+, a un costo irrisorio al mese. Vodafone V-Max: l’offerta più completa di Vodafone che include Internet Unlimited, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, Vodafone Extender e la protezione della navigazione con Parental Control per proteggere l’esperienza dei più piccoli.

Ma non è tutto: se attivi una delle offerte Vodafone per la Rete Fissa entro giovedì, puoi ricevere anche un buono spesa di 100 euro da utilizzare nei negozi convenzionati. Per maggiori informazioni e per attivare l’offerta che preferisci, visita il sito di Vodafone e scopri tutti i dettagli che ti servono.

