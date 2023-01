Con la Rete Fissa Vodafone ricevi subito un BUONO SPESA da 100 euro

Interessantissima la nuova offerta di Rete Fissa Vodafone che ti permette di ricevere subito un buono spesa da 100 euro da spendere nei migliori supermercati italiani. La promozione è a tempo limitatissimo quindi ti suggeriamo di sbrigarti per richiederla: è valida su tutti i piani previsti dal vettore, sia per i nuovi clienti che per quelli già esistenti.

Come richiedere il buono spesa da 100 euro con Vodafone

Per ottenere il buono spesa da 100 euro dovrai acquistare online la tua offerta e, nel momento in cui la tua linea sarà attiva, riceverai via email tutte le istruzioni per richiedere il bonus sul sito Epipoli. Il buono potrà essere speso in un punto vendita a tua scelta tra i principali supermercati d’Italia.

Sottoscrivendo un’offerta di Rete Fissa Vodafone puoi contare su internet senza limiti, con la migliore tecnologia Vodafone per la Fibra e il supporto di un modem-router con WiFi Optimizer per un’esperienza di connessione superiore. Poi, a seconda del piano che avrai scelto potrai contare anche su chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali.

Comincia subito dunque scegliendo la tua promozione di Rete Fissa Vodafone sulla pagina ufficiale: una volta attiva la linea riceverai le istruzioni per il tuo buono spesa da 100 euro direttamente all’indirizzo di posta elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.