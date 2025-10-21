 Con la VPN di Surfshark è già BLACK FRIDAY: scopri il MEGA SCONTO
Proteggi la tua connessione con la VPN di Surfshark: sono già disponibili i maxi sconti per il Black Friday.
Proteggi la tua connessione con la VPN di Surfshark: sono già disponibili i maxi sconti per il Black Friday.

La VPN di Surfshark gioca d’anticipo e propone già le sue tariffe valide per il periodo del Black Friday: puoi scegliere un piano di protezione completo, che oltre alla VPN ti permette anche di bloccare annunci fastidiosi e malware, alprezzo di soli 1,99 euro al mese invece di 5,99 e con 3 mesi extra da aggiungere al tuo abbonamento.

La promozione per la VPN di Surfshark

Grazie a questo pacchetto potrai avere la privacy totale quando navighi online, anche se utilizzi reti WiFi pubbliche, con la massima sicurezza che le tue informazioni non rischino di finire nelle mani sbagliate, specie dati sensibili come indirizzo di casa o dati delle carti di credito.

Con un solo account potrai collegare dispositivi illimitati tra smartphone, tablet, laptop e smart TV, un vantaggio che non tutte le VPN premium sono in grado di offrire, e avere inoltre una suite di sicurezza completa con antivirus con cui difenderti da virus, malware, ransomware e spyware, oltre ad altre interessanti funzioni.

Tra queste citiamo Alternative ID con cui potrai creare identità digitali alternative per proteggere la tua email principale e ridurre drasticamente lo spam e l’ad blocker integrato che elimina finalmente pubblicità invasive, tracker e i fastidiosi pop‑up per i cookie: la navigazione non sarà mai stata così pulita e fluida.

Surfshark VPN, infine, offre sempre crittografia avanzata, politica no‑log e server offuscati, che nascondono persino il fatto che stai usando una VPN. Insomma, approfittane subito e attiva il maxi sconto per il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
21 ott 2025
