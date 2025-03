Con LG OLED evo 65" Serie C4 il cinema entra in casa: sconto del 40%

Un televisore di ultima generazione con una potenza e una risoluzione che, quasi quasi, neanche ti rendi conto di star guardando contenuti multimediali da dietro uno schermo. Entra nel vivo dell’azione con la splendida LG OLED evo 65″ Serie C4, una smart TV con cui non rinunciare assolutamente a niente: dalle ottime immagini finendo al suono. Un prodotto che vale la pena acquistare soprattutto ora che è in sconto: con la Festa delle offerte di Primavera il prezzo crolla del 40% e bastano 1549€ per completare l’acquisto. Se vuoi anche in 5 rate senza interessi.

LG OLED evo 65″ Serie C4, un televisore d’eccezione

Bello e moderno, con struttura così sottile da sembrar scomparire e dei bordi inesistenti che rendono la visione ancora più ampia. LG OLED evo 65″ Serie C4 è un televisore di ultima generazione e che rende ogni momento davanti allo schermo degno di nota. Monta un sistema operativo WebOS che non solo ti offre uno store completo ma anche tutte le applicazioni più ricercate e una serie di vantaggi indiscussi: personalizzazione di vari aspetti, Amazon Alexa integrata e una facilità di utilizzo disarmante.

Naturalmente, il vero pezzo forte è lo schermo OLED da 65 pollici che viene impreziosito da un processore 4K dedicato così come tecnologie accessorie del calibro del Dolby Visione e del Brightness Booster. La risoluzione, come ben puoi dedurre, è 4K Ultra HD con un refresh rate fissato a 144hz. Questo significa che puoi montare anche la tua console gaming e goderti delle prestazioni fluide e dinamiche senza eccezioni. Un punto a favore anche per il telecomando che oltre al microfono offre l’accesso rapido ai servizi con i bottoni dedicati.

Cosa aspetti? La favolosa LG OLED evo 65”, Serie C4 è in attesa di essere acquistata da te. Collegati subito su Amazon per acquistarla con uno sconto del 40% ad appena 1549€. Se vuoi puoi attivare il pagamento a rate senza interessi.