Con lo SCONTO+COUPON pagherai pochissimo il Termoventilatore Philips!

Il termoventilatore Philips Serie 5000 è un dispositivo all’avanguardia che, grazie alla sua intelligenza artificiale integrata, offre un riscaldamento personalizzato e efficiente. Questo significa che si adatta alla temperatura circostante e ai tuoi modelli di utilizzo, garantendo un calore ottimale e riducendo al minimo gli sprechi energetici. Dotato della tecnologia ceramica PTC, il riscaldamento avviene in modo istantaneo, in soli 2 secondi, assicurando una diffusione rapida e uniforme del calore in stanze fino a 20 m². Con una potenza regolabile fino a 2000W, puoi godere di un comfort ottimale ovunque tu sia nella tua casa.

Inoltre, offre 5 funzioni di sicurezza integrate, tra cui protezione contro il ribaltamento e il surriscaldamento. E i materiali ignifughi, oltre al sistema di autospegnimento, garantiscono la massima protezione per te e per la tua famiglia.

Con l’app Air+, avrai il controllo totale sul tuo termoventilatore da remoto. Puoi programmarlo per soddisfare le tue esigenze di comfort personali, monitorare i consumi energetici e regolare la temperatura desiderata da 1°C a 37°C, tutto tramite un’unica app intuitiva.

Infine, i suoi 2 livelli di riscaldamento e la modalità ventilatore, si adatta perfettamente a ogni stagione, consentendoti di personalizzare l’ambiente secondo le tue preferenze.