Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio

Basta bollette imprevedibili: ci pensa NeN a bloccare il prezzo di luce e gas. Grazie all’innovativa offerta a rata fissa, che puoi attivare online in pochissimi minuti, pagherai ogni mese la stessa cifra, perché il prezzo della materia prima resta bloccato fino a dieci anni. Una proposta semplice e trasparente, che ti aiuterà a contenere i costi più elevati.

Come funziona la rata fissa NeN

Come funziona NeN? Il sistema di fatturazione è piuttosto chiaro: il fornitore calcola la tua spesa annuale in base ai consumi effettuati e la divide in 12 rate identiche. Alla fine dell’anno, il conto viene aggiornato considerando eventuali variazioni nei consumi o nel prezzo della materia prima. Come se non bastasse, il servizio clienti “tradurrà” per te tutti i termini tecnici in bolletta, liberandoti dalla complessa burocrazia.

Puoi scegliere fra tre diverse formule. Due sono per la luce, che è sempre 100% proveniente da fonti rinnovabili: la prima blocca il prezzo per 10 anni a 0,119 €/kWh, la seconda per un solo anno a 0,109 €/kWh. Per il gas, il costo della materia prima ammonta a 0,397 €/Smc, congelato per un anno. In tutti e tre i casi, ci sarà un costo aggiuntivo di 9 euro di quota fissa.

Bloccare il prezzo di luce e gas, oggi, significa proteggersi da possibili rincari futuri. Ogni mese sai già quanto paghi, così puoi pianificare le spese addirittura con un anno di anticipo, e non dovrai più temere bollette salatissime. Il preventivo è gratuito: basta caricare online una bolletta recente per calcolare subito quanto spenderesti con NeN. Scopri tutti i vantaggi e richiedi il tuo preventivo.