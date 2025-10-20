 Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio
Blocca oggi il prezzo di luce e gas con NeN: una rata fissa mensile, senza sorprese e con energia 100% rinnovabile.
Basta bollette imprevedibili: ci pensa NeN a bloccare il prezzo di luce e gas. Grazie all’innovativa offerta a rata fissa, che puoi attivare online in pochissimi minuti, pagherai ogni mese la stessa cifra, perché il prezzo della materia prima resta bloccato fino a dieci anni. Una proposta semplice e trasparente, che ti aiuterà a contenere i costi più elevati.

Come funziona la rata fissa NeN

Come funziona NeN? Il sistema di fatturazione è piuttosto chiaro: il fornitore calcola la tua spesa annuale in base ai consumi effettuati e la divide in 12 rate identiche. Alla fine dell’anno, il conto viene aggiornato considerando eventuali variazioni nei consumi o nel prezzo della materia prima. Come se non bastasse, il servizio clienti “tradurrà” per te tutti i termini tecnici in bolletta, liberandoti dalla complessa burocrazia.

Puoi scegliere fra tre diverse formule. Due sono per la luce, che è sempre 100% proveniente da fonti rinnovabili: la prima blocca il prezzo per 10 anni a 0,119 €/kWh, la seconda per un solo anno a 0,109 €/kWh. Per il gas, il costo della materia prima ammonta a 0,397 €/Smc, congelato per un anno. In tutti e tre i casi, ci sarà un costo aggiuntivo di 9 euro di quota fissa.

Bloccare il prezzo di luce e gas, oggi, significa proteggersi da possibili rincari futuri. Ogni mese sai già quanto paghi, così puoi pianificare le spese addirittura con un anno di anticipo, e non dovrai più temere bollette salatissime. Il preventivo è gratuito: basta caricare online una bolletta recente per calcolare subito quanto spenderesti con NeN. Scopri tutti i vantaggi e richiedi il tuo preventivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Eleonora Busi
20 ott 2025
