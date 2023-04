Con NordLocker puoi crittografare i tuoi file anche localmente

Proteggere i tuoi file personali da occhi indiscreti e hacker è fondamentale. Se sei alla ricerca di un alleato affidabile e semplice da utilizzare per mantenere al sicuro i tuoi dati più privati, NordLocker fa al caso tuo. Questo strumento offre infatti un’efficiente crittografia file end-to-end, che ti permette di proteggere documenti, foto, video e qualsiasi altro tipo di file in modo assolutamente sicuro, rafforzato da una rigorosa politica no-log.

Ciò che forse non sapevi è che potrai scegliere se conservare i tuoi file protetti localmente sul tuo computer o sincronizzarli tramite cloud a conoscenza zero, per un accesso facile e sicuro da qualsiasi dispositivo. Approfitta della promozione speciale per ottenere uno sconto del 53% sul piano Personal Plus da 2 TB di spazio cloud.

Perché è necessario crittografare i file anche sul PC

Se consideri la vasta gamma di minacce informatiche si si annidano in rete, è fondamentale prendere le misure necessarie per proteggere i tuoi file. Pensa a tutti i potenziali scenari negativi: malware che si infiltra silenziosamente nel tuo PC e registra le tue attività, oppure reti Wi-Fi pubbliche – vulnerabili ad attacchi esterni. Le conseguenze potrebbero essere devastanti, oltre che costose.

Ma qual file è meglio crittografare? Ad esempio documenti legali, rapporti finanziari della tua azienda, copie della tua carta d’identità o patente di guida, contratti, file protetti da copyright. Crittografare con NordLocker su Windows e MacOS è semplicissimo: il primo passo è creare un account e sottoscrivere uno dei piani disponibili, ora in offerta promozionale fino al 53% di sconto.

Una volta ottenuto l’accesso al tuo account NordLocker, scegli una password principale e i file da aggiungere all’interno del tuo locker, uno spazio crittografato a cui tu e soltanto tu avrai accesso. Puoi scegliere di crittografare un’intera cartella o file singoli: una volta che si trovano nel locker, verranno crittografati automaticamente senza che siano necessarie ulteriori azioni da parte tua.

Questi file potranno anche essere condivisi in modo assolutamente sicuro. Ti basterà aggiungere gli indirizzi e-mail delle persone autorizzate ad accedere ai tuoi locker, senza inviare alcuna password. Naturalmente potrai anche usufruire dello spazio cloud incluso per avere i tuoi file sempre con te in qualsiasi momento e accessibili da qualsiasi dispositivo.

Approfitta della promozione e proteggi tutte le tue informazioni più importanti da occhi indiscreti. Per un periodo di tempo limitato, tutti i piani NordLocker sono in offerta fino al 53% di sconto.

