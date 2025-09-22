 Con NordPass Premium proteggi e ricordi tutte le password: 53% di sconto e 3 mesi GRATIS
Con la nuova offerta per NordPass Premium puoi proteggere le tue password e le tue credenziali in modo facile e sicuro: gratis per 3 mesi.
Sicurezza
Hai difficoltà a ricordare le tue password e vuoi tenerle al sicuro da possibili attacchi? NordPass Premium è la risposta giusta che fa per te: parliamo di un gestore di password pensato con un’interfaccia intuitiva e funzioni avanzate grazie al quale potrai salvare un numero illimitato di password e passkey, con la possibilità di generare credenziali complesse e sincronizzarle in automatico su tutti i tuoi dispositivi. Oggi puoi averlo con il 53% di sconto e 3 mesi gratis sul tuo abbonamento.

NordPass Premium mette a tua disposizione diverse funzioni, come autosave e autofill per velocizzare l’accesso ai tuoi account o Password Health con cui individuare password deboli, vecchie o riutilizzate. Ancora, con il Data Breach Scanner potrai monitorare il web alla ricerca di violazioni che coinvolgono i tuoi dati, mentre Email Masking ti aiuterà a creare alias sicuri per proteggere il tuo indirizzo di posta principale.

Non manca quindi l’attenzione alla sicurezza: puoi attivare l’autenticazione multifattoriale, proteggere l’account con biometria e condividere in modo sicuro password e note con persone fidate. Oltre alle credenziali puoi archiviare in modo sicuro carte di credito, note personali e dati per la compilazione automatica dei moduli.

Infine, potrai importare ed esportare facilmente le tue password per averle sempre a disposizione e soprattutto sempre e solo tue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 set 2025
