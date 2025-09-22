Con NordPass Premium proteggi e ricordi tutte le password: 53% di sconto e 3 mesi GRATIS

Hai difficoltà a ricordare le tue password e vuoi tenerle al sicuro da possibili attacchi? NordPass Premium è la risposta giusta che fa per te: parliamo di un gestore di password pensato con un’interfaccia intuitiva e funzioni avanzate grazie al quale potrai salvare un numero illimitato di password e passkey, con la possibilità di generare credenziali complesse e sincronizzarle in automatico su tutti i tuoi dispositivi. Oggi puoi averlo con il 53% di sconto e 3 mesi gratis sul tuo abbonamento.

NordPass Premium mette a tua disposizione diverse funzioni, come autosave e autofill per velocizzare l’accesso ai tuoi account o Password Health con cui individuare password deboli, vecchie o riutilizzate. Ancora, con il Data Breach Scanner potrai monitorare il web alla ricerca di violazioni che coinvolgono i tuoi dati, mentre Email Masking ti aiuterà a creare alias sicuri per proteggere il tuo indirizzo di posta principale.

Non manca quindi l’attenzione alla sicurezza: puoi attivare l’autenticazione multifattoriale, proteggere l’account con biometria e condividere in modo sicuro password e note con persone fidate. Oltre alle credenziali puoi archiviare in modo sicuro carte di credito, note personali e dati per la compilazione automatica dei moduli.

Infine, potrai importare ed esportare facilmente le tue password per averle sempre a disposizione e soprattutto sempre e solo tue.