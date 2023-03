Con NordPass ricevi avvisi data breach in tempo reale

Sei preoccupato per la sicurezza dei tuoi dati online? Purtroppo, i data breach sono sempre più comuni, e chiunque può essere vittima di un attacco informatico. Esiste però una soluzione per proteggerti e rimanere sempre informato sullo stato della tua sicurezza online.

Il Data Breach Scanner di NordPass ti permette di verificare se le tue password o i dettagli della tua carta di credito sono stati compromessi in passato, e ti invia notifiche in tempo reale nel caso in cui le tue informazioni sensibili appaiano in una violazione. In questo modo, puoi prendere prontamente le misure necessarie per proteggere i tuoi dati e prevenire potenziali conseguenze dannose come furti d’identità e frodi finanziarie.

Inoltre, grazie alla promozione in corso, puoi ottenere uno sconto del 23% sul piano Premium che include – tra le altre – la funzionalità del Data Breach Scanner.

NordPass ti avvisa in tempo reale: ecco come funziona

Il Data Breach Scanner è una innovativa tecnologia che scansiona automaticamente i database compromessi e li confronta con i dati salvati nella tua cassetta di sicurezza. In questo modo, se uno qualsiasi dei tuoi indirizzi email, delle tue password o dei dettagli della tua carta di credito è stato compromesso in passato, NordPass lo individuerà immediatamente e ti avviserà.

Ma non è tutto: il Data Breach Scanner ti aiuta anche a identificare dove e quando si è verificata la violazione e quali dati sono stati compromessi. Inoltre, grazie all’opzione di monitoraggio delle violazioni, riceverai notifiche in tempo reale se i tuoi dati sensibili vengono coinvolti in una violazione. Questo ti consente di agire prontamente e di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i tuoi dati e ridurre al minimo i potenziali danni.

Se vuoi proteggere al meglio le tue informazioni online, non cercare oltre. Con la sua versione gratuita, puoi già archiviare in modo sicuro tutte le tue password, sincronizzare i dati tra i tuoi dispositivi e salvare le informazioni della tua carta di credito senza limitazioni. Tuttavia, se vuoi un livello di protezione ancora maggiore e accedere a funzionalità avanzate, la versione Premium è ciò di cui avrai bisogno.

Il piano Premium ti consente di condividere in modo sicuro le tue password e passare senza problemi tra i tuoi dispositivi, senza dover effettuare l’accesso ogni volta. Inoltre, avrai a tua disposizione strumenti di sicurezza avanzati come il Salute Password, che ti aiuta a identificare le password deboli e vecchie, e (appunto) il Data Breach Scanner, che ti avvisa immediatamente in caso di violazioni dei dati.

E la buona notizia è che, grazie alla promozione in corso, puoi ottenere il 23% di sconto sul piano Premium se scegli di sottoscrivere la soluzione biennale a soli 2,29 euro al mese. Non lasciare al caso la tua sicurezza online – abbonati oggi alla versione Premium e avrai la certezza di sapere che le tue informazioni sono sempre al sicuro, protette da autenticazione a più fattori (MFA) e crittografia XChaCha20.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.