Con NordVPN puoi guardare anche i contenuti di altri paesi bloccati geograficamente

NordVPN è un servizio molto utile che nasce per assicurarti che la tua connessione sia sempre protetta, privata e sicura in qualunque luogo ti trovi, specie se utilizzi delle reti WiFi pubbliche. Oltre a questa principale funzione di sicurezza online, la piattaforma si presta anche ad altri utilizzi, magari più accessori ma comunque altrettanto utili come la possibilità di accedere a siti web e contenuti di streaming bloccati per censure o restrizioni geografiche.

Come usare NordVPN per accedere a siti e contenuti bloccati

Poniamo caso che ti trovi all’estero e vuoi sfruttare il tuo abbonamento ad una piattaforma specifica, magari per guardare le partite della Serie A, la Formula 1 o la tua serie TV preferita. Scoprirai presto che, salvo clamorose eccezioni, non potrai farlo a causa delle restrizioni geografiche attive su queste applicazioni.

NordVPN offre una funzione molto semplice e utile che ti permette di simulare la tua posizione in un altro paese. Tutto quello che devi fare infatti è connetterti ad un server del paese a cui sei interessato, magari l’Italia per continuare sull’esempio che ti abbiamo posto, e vedrai che tutte le applicazioni che precedentemente non funzionavano riprenderanno ad essere operative come se fossi a casa.

Naturalmente, vale anche l’opposto: vale a dire che se sei in Italia e sei curioso di vedere il catalogo straniero di una piattaforma di intrattenimento, come Netflix o Disney+, ti basterà selezionare un paese estero a caso e scopri quali contenuti puoi vedere che non sono disponibili da noi. In quei casi non è detto che siano visionabili in italiano, ma se non hai problemi con le lingue straniere non sarà certo un ostacolo.

Insomma, come vedi NordVPN è senza dubbio utile per la sua funzione primaria, cioè proteggere la tua connessione da occhi indiscreti, ma nasconde altre caratteristiche che lo rendono interessante anche per scopi più dilettevoli. Puoi provarlo con le offerte Black Friday, che includono una garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni.