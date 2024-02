Con NOW guardi tutti i programmi di Sky in streaming: a partire da 6,99€

NOW è la soluzione migliore se vuoi avere accesso ai contenuti di Sky senza decoder e senza un abbonamento vincolante. Questa piattaforma funziona in streaming sui principali dispositivi elettronici come PC, smartphone, tablet, console da gioco, Smart TV e TV Stick e puoi scegliere tra due differenti pacchetti che si sposano a seconda delle tue esigenze. I prezzi partono da 6,99 euro al mese.

NOW: cosa includono i due pacchetti

La prima scelta è rappresentata dal Pass Entertainment + Cinema che, a partire da 6,99 euro al mese, include:

Le serie TV HBO come The Last of Us, True Detective, House of The Dragon e molte altre

Gli show esclusivi Sky come MasterChef, 4 Ristoranti, Pechino Express e così via

I film più attesi con oltre 1000 titoli on demand e nuove visioni ogni mese

In alternativa, puoi scegliere il pass Sport che, a partire da 9,99 euro al mese, comprende:

Le partite di UEFA Champions League, Europa League e Conference League

3 partite su 10 di Serie A, la Serie B e la Serie C

Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket NBA e molto altro ancora

Naturalmente, sei libero di scegliere entrambi i pass, che molte volte ti permette di accedere a offerte speciali. L’abbonamento non è comunque vincolante e sei libero di disdire quando vuoi, esattamente come qualsiasi altra piattaforma di streaming. Non ti rimane quindi che entrare in un mondo di sport e intrattenimento con NOW: abbonati adesso.