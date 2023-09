Con NOW TV guardi X Factor e non solo a 6,99 euro al mese

Sei pronto per un’esperienza di intrattenimento che ti farà rimanere incollato allo schermo? Ora puoi farlo a un prezzo incredibilmente accessibile grazie a NOW TV. Con un abbonamento mensile a partire da soli 6,99 euro, puoi accedere a una vasta gamma di spettacoli e programmi che stanno facendo impazzire il pubblico in Italia.

NOW: scopri gli show di Sky in streaming

Gli show televisivi di NOW TV sono la risposta perfetta per chiunque voglia godersi i migliori contenuti televisivi senza impegnarsi in costosi contratti a lungo termine. Ecco alcuni dei programmi più popolari che puoi guardare con NOW TV:

X Factor – Il talent show musicale più seguito d’Italia. Puoi seguire le emozionanti audizioni, le sfide e le performance dei concorrenti mentre si contendono il titolo di vincitore. Preparati a vivere momenti indimenticabili con le stelle emergenti della musica italiana.

MasterChef – Entra nella cucina più famosa d’Italia con MasterChef. Segui i concorrenti mentre sfornano piatti deliziosi, si sfidano in sfide culinarie mozzafiato e cercano di conquistare il cuore dei giudici. Se sei un amante della buona cucina, questo programma è un must.

Pechino Express – Lasciati trasportare in un avventuroso viaggio in giro per il mondo con Pechino Express. Segui le sfide, le scoperte e le emozioni dei partecipanti mentre cercano di completare il percorso e vincere la gara. Un’esperienza unica che ti farà sognare di viaggiare.

4 Ristoranti – Se sei appassionato di gastronomia, non puoi perderti il cooking show 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borghese. Scopri i migliori ristoranti d’Italia mentre vengono valutati e giudicati per la loro cucina. Un’esperienza deliziosa per gli amanti del cibo.

Con NOW TV, hai la flessibilità di guardare i tuoi show preferiti quando vuoi e dove vuoi. Basta un dispositivo connesso a Internet e sei pronto per iniziare a goderti l’intrattenimento di prima classe.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità incredibile di abbonarti a NOW TV a soli 6,99 euro al mese e accedere a una vasta gamma di programmi di alta qualità. Prendi il telecomando e preparati per ore di divertimento e intrattenimento di alto livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.