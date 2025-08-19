 Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno
Blocca i prezzi di luce e gas per 12 mesi con Octopus Energy: energia 100% rinnovabile, costi trasparenti e attivazione online in due minuti.
Scegliere una tariffa stabile e conveniente è quasi indispensabile per evitare brutte sorprese in bolletta. Con la promozione lanciata da Octopus Energy, valida fino al 27 agosto, potrai avere luce e gas a prezzi bloccati per un anno. Ma non solo: non ci sono vincoli contrattuali e la luce proviene al 100% da fonti rinnovabili. L’attivazione online, inoltre, non richiede che pochi minuti.

Attiva Octopus Energy online in pochi minuti

Come funziona il prezzo bloccato su luce e gas

L’offerta, chiamata Octopus Fissa 12M, permette di fissare il costo della materia energia e dei costi di commercializzazione per 12 mesi. Terminato l’anno, sarà possibile scegliere una nuova tariffa, optando per una soluzione Fissa o Flex.

Ecco una panoramica dei costi: per quanto riguarda la luce, optando per una tariffa monoraria, il costo della materia prima è pari da 0,1089 €/kWh; per il gas, invece, i costi ammontano a 0,39 €/Smc. I costi di commercializzazione sono per entrambi di 84 euro l’anno, mentre IVA e altre imposte sono escluse.

I costi di trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e imposte restano invariati e indipendenti da Octopus Energy. Inoltre, la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas non subiscono modifiche al momento dell’attivazione, ma potranno essere aggiornate in seguito.

Scegli Octopus Energy fissa per 12 mesi

La proposta di Octopus Energy unisce risparmio, semplicità e sostenibilità. Se sei indeciso, ecco tutti i motivi per cui dovresti affidarti alla sua tariffa:

  • Prezzi bloccati per 12 mesi su luce e gas
  • Energia elettrica 100% rinnovabile
  • Attivazione rapida online in meno di 2 minuti
  • Nessun vincolo o penale di recesso
  • Possibilità di scegliere una nuova tariffa alla fine del periodo promozionale

La promozione è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato: approfitta dei costi trasparenti e fissi per un intero anno, attivando subito il tuo contratto Octopus Energy online. Hai tempo fino al 27 agosto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2025

