Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno

Scegliere una tariffa stabile e conveniente è quasi indispensabile per evitare brutte sorprese in bolletta. Con la promozione lanciata da Octopus Energy, valida fino al 27 agosto, potrai avere luce e gas a prezzi bloccati per un anno. Ma non solo: non ci sono vincoli contrattuali e la luce proviene al 100% da fonti rinnovabili. L’attivazione online, inoltre, non richiede che pochi minuti.

Come funziona il prezzo bloccato su luce e gas

L’offerta, chiamata Octopus Fissa 12M, permette di fissare il costo della materia energia e dei costi di commercializzazione per 12 mesi. Terminato l’anno, sarà possibile scegliere una nuova tariffa, optando per una soluzione Fissa o Flex.

Ecco una panoramica dei costi: per quanto riguarda la luce, optando per una tariffa monoraria, il costo della materia prima è pari da 0,1089 €/kWh; per il gas, invece, i costi ammontano a 0,39 €/Smc. I costi di commercializzazione sono per entrambi di 84 euro l’anno, mentre IVA e altre imposte sono escluse.

I costi di trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e imposte restano invariati e indipendenti da Octopus Energy. Inoltre, la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas non subiscono modifiche al momento dell’attivazione, ma potranno essere aggiornate in seguito.

La proposta di Octopus Energy unisce risparmio, semplicità e sostenibilità. Se sei indeciso, ecco tutti i motivi per cui dovresti affidarti alla sua tariffa:

Prezzi bloccati per 12 mesi su luce e gas

Energia elettrica 100% rinnovabile

Attivazione rapida online in meno di 2 minuti

Nessun vincolo o penale di recesso

Possibilità di scegliere una nuova tariffa alla fine del periodo promozionale

La promozione è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato: approfitta dei costi trasparenti e fissi per un intero anno, attivando subito il tuo contratto Octopus Energy online. Hai tempo fino al 27 agosto!