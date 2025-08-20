Con Octopus Energy bollette più leggere e senza sorprese

Il tuo “Back to School“? Avere finalmente un fornitore di energia pulita e rinnovabile con bollette chiare e trasparenti sin dal momento della sottoscrizione. Con Octopus Energy potrai dire addio a bollette dagli importi “ballerini” e avere la tranquillità di spese chiare e costanti con la libertà di scegliere un’offerta a prezzo fisso oppure legata alle indicizzazioni del mercato.

Le offerte Octopus Energy

Le tariffe di Octopus Energy sono dunque pensate per darti la massima trasparenza che ti serve e soprattutto dei prezzi allineati alle tue esigenze. Ad esempio, puoi scegliere Octopus Fissa 12M, con prezzo bloccato per 12 mesi, luce a 0,1089 €/kWh e gas a 0,39 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 84 € l’anno per ciascuna fornitura.

In alternativa, Octopus Flex è la formula indicizzata (PUN + 0,0055 €/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas) che segue l’andamento del mercato, mantenendo fisso solo il costo di commercializzazione.

L’elettricità che riceverai proverrà esclusivamente da fonti rinnovabili prodotte in Italia, il tutto con un servizio clienti capace di rispondere alle chiamate in meno di un minuto, dandoti il supporto che serve in ogni momento della giornata.

Per dire addio a bollette incerte è la soluzione migliore: scegli Octopus Energy.