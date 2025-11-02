Con Octopus Energy il freddo non fa più paura (né le bollette): prezzo fisso per 12 mesi

Quando le giornate si accorciano e il freddo si fa sentire, non c’è nulla di meglio che godersi il calore di casa senza preoccuparsi delle bollette. Con Octopus Energy puoi mettere al riparo il tuo bilancio familiaree affrontare l’inverno con la certezza di sapere sempre quanto spenderai. Sì, senza preoccuparti dei termosifoni accesi!

Prezzo fisso, bollette trasparenti

L’offerta Octopus Fissa 12 Mesi ti permette di bloccare subito il costo di luce e gas per un anno intero, così da evitare aumenti improvvisi e mantenere il controllo del tuo budget. Ecco i prezzi attualmente in vigore:

0,121 €/kWh per l’energia elettrica

0,42 €/Smc per il gas

7 € al mese di quota fissa per ogni fornitura

Niente clausole nascoste, nessun vincolo e zero penali: solo la sicurezza di tariffe chiare e garantite fino a giugno 2026. Scegliere Octopus Energy significa non solo risparmiare, ma anche rispettare l’ambiente. L’energia fornita è interamente rinnovabile e certificata, proveniente da fonti sostenibili che non gravano sul pianeta. In questo modo, ogni volta che accendi il riscaldamento o prepari una tisana calda, contribuisci a un futuro più pulito. Dimentica le attese infinite al telefono e i risponditori automatici. Con Octopus Energy trovi un servizio clienti davvero umano, rapido e disponibile, pronto ad assisterti in pochi minuti. Tutto si gestisce facilmente online, senza burocrazia e senza interruzioni della fornitura. Attivare la tariffa “Fissa 12 Mesi” richiede solo pochi clic: scegli l’offerta, inserisci i tuoi dati e in meno di cinque minuti la tua richiesta è completata. Non serve alcuna procedura complessa, e la fornitura resta sempre attiva. Bloccare oggi i prezzi significa assicurarsi un inverno di calore e tranquillità, senza vedere il conto corrente svuotarsi. L’offerta è disponibile solo fino al 25 giugno 2026, quindi è il momento giusto per agire. Con Octopus Energy, quest’inverno potrai finalmente accendere il riscaldamento senza spegnere il sorriso.