Con Octopus sai già quanto spendi: luce e gas a tariffe bloccate per 12 mesi

Sai qual è il segreto per gestire bene le proprie finanze durante l’anno? Avere spese prevedibili e sotto controllo. E quando si parla di energia, Octopus ha la soluzione perfetta: con l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi sai già da subito quanto spenderai. Il prezzo della componente energia resta bloccato per un anno intero.

Prezzo fisso e trasparente per 12 mesi

Con Octopus Fissa 12 Mesi hai la certezza di sapere già oggi quanto spenderai domani. La componente energia rimane invariata per un anno intero:

0,094 €/kWh per la luce

0,375 €/Smc per il gas

Significa che puoi programmare le tue spese senza la paura di brutte sorprese e, soprattutto, destinare i soldi risparmiati a ciò che ti rende felice: un viaggio, un hobby, o semplicemente più serenità in famiglia. Addio asterischi e condizioni complicate. Con Octopus hai un’offerta trasparente, semplice da attivare online e senza vincoli nascosti. Il cuore della bolletta resta stabile e comprensibile, così hai sempre sotto controllo dove vanno i tuoi soldi.

Scegliere Octopus significa anche compiere una scelta responsabile. L’energia fornita è 100% rinnovabile e certificata, quindi ogni kilowatt consumato è amico dell’ambiente. In più, puoi contare su un servizio clienti umano e disponibile: niente bot freddi e impersonali, ma persone vere pronte a risolvere i tuoi dubbi in modo rapido e chiaro. Hai già luce o gas con un altro gestore? Nessun problema: Octopus si occupa di tutto senza costi aggiuntivi, interruzioni o pratiche burocratiche infinite. Per te il passaggio è semplice, veloce e senza pensieri. In poche parole, Octopus Energia è la scelta ideale per chi vuole gestire con intelligenza il budget familiare, bloccando i costi e investendo ciò che si risparmia in momenti e progetti che regalano valore alla vita. Pianificare non è mai stato così semplice, conveniente e green.