Con pCloud liberi spazio sul tuo PC e smartphone: provalo in sconto

Se il tuo computer o il tuo smartphone sono sempre pieni, pCloud è una soluzione da tenere in considerazione. Questo servizio di cloud storage ti permette di archiviare online i tuoi file più pesanti – foto, video, documenti, progetti di lavoro – e di recuperarli in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo.

Ma pCloud presenta molte altre funzionalità: non si limita solo a fornire uno spazio storage sicuro. Nelle prossime righe vediamo tutti i vantaggi di questo strumento, non prima di averti detto che in questo momento tutti i piani di pCloud sono in forte sconto.

Le funzionalità che rendono pCloud il top dei cloud storage

Tutto ciò che salvi su pCloud è accessibile sia da app che da browser, e puoi attivare backup automatici per non doverci più pensare. La sicurezza è uno dei punti di forza: i dati sono protetti da crittografia avanzata, e puoi anche aggiungere un ulteriore livello di protezione con il servizio opzionale pCloud Crypto.

Non mancano strumenti per condividere file con link pubblici o privati, anche di grandi dimensioni, e per recuperare versioni precedenti dei tuoi documenti. In più, grazie alla funzione di streaming integrata, puoi ascoltare musica e guardare video direttamente dal cloud.

Oggi pCloud è disponibile in offerta, con piani a vita a pagamento unico e senza abbonamenti ricorrenti:

Premium 500 GB a vita : 500 GB di spazio di archiviazione, 500 GB di traffico per link condivisi. Prezzo scontato: 199€ (anziché 299 euro);

: 500 GB di spazio di archiviazione, 500 GB di traffico per link condivisi. Prezzo scontato: (anziché 299 euro); Premium Plus 2 TB a vita : 2 TB di spazio di archiviazione, 2 TB di traffico per link condivisi. Prezzo scontato: 399€ (anziché 599 euro);

: 2 TB di spazio di archiviazione, 2 TB di traffico per link condivisi. Prezzo scontato: (anziché 599 euro); Ultra 10 TB a vita: 10 TB di spazio di archiviazione, 2 TB di traffico per link condivisi. Prezzo scontato: 1190€ (anziché 1890 euro).

Un investimento una tantum per avere spazio sicuro, affidabile e sempre disponibile. Vai sul sito di pCloud e scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Hai anche 14 giorni di garanzia Soddisfatti o Rimborsati.