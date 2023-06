Con POS Axerve zero canone e connessione 4G: richiedilo subito

Se stai cercando un sistema POS a zero canone e di facile utilizzo per la tua azienda, l’acquisto di POS Easy Axerve online potrebbe essere un’opzione praticabile.

Il dispositivo viene fornito senza spese fisse e paghi solo una commissione dell’1%. Inoltre, è inclusa una scheda SIM 4G.

Non ci sono vincoli di permanenza, quindi hai la libertà di rinunciare all’offerta in qualsiasi momento.

POS Easy Axerve: leggero, portatile e a zero canone

Quando opti per l’offerta POS Easy Axerve, non ti sarà richiesto di pagare nulla, poiché a zero canone. L’unica spesa ricorrente è dovuta alla commissione dell’1% per ogni transazione.

Per attivare il servizio dovrai inoltre pagare una tassa di bollo una tantum di 16 euro. Inoltre, il terminale Android PAX 910 costa 100 euro più IVA.

Il POS è dotato di una scheda SIM che si collega automaticamente alla rete 4G del tuo operatore. Inoltre, se necessario, è possibile collegarlo alla tua rete Wi-Fi.

Utilizzando la dashboard myStore di Axerve, puoi monitorare e gestire efficacemente tutte le transazioni online.

L’interfaccia utente è semplice e intuitiva e ti consente di ricevere notifiche tempestive su tutti i pagamenti ottenuti tramite POS Easy.

Una volta effettuata una transazione POS, i fondi vengono trasferiti sul tuo conto corrente italiano tramite bonifico bancario nello stesso giorno lavorativo. Non è obbligatorio aprire un conto corrente separato per questo servizio.

Se desideri acquistare il POS Easy, è sufficiente accedere alla pagina corrispondente all’offerta del servizio cliccando sul link qui sotto:

Dovrai poi cliccare sul pulsante “Richiedilo subito“. Ti verrà richiesto di fornire una serie di documenti personali o aziendali.

Se hai bisogno di aiuto, c’è una funzione di chat che puoi utilizzare durante il processo di richiesta. Gli operatori sono a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00.

Dopo che il processo è stato completato e approvato, il POS verrà inviato all’indirizzo che hai specificato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.