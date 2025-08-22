Con questa eSIM viaggi oltre i confini europei, senza costi di roaming

Partire per una vacanza intercontinentale non significa dover rinunciare a una connessione stabile o temere il salasso del roaming. Con Saily, la soluzione eSIM creata dal team di NordVPN, restare online ovunque diventa facile, veloce e conveniente. E grazie alla promozione estiva puoi ottenere fino al 5% in crediti bonus Saily, accumulabili per i tuoi prossimi viaggi.

Quali destinazioni offre Saily?

Le eSIM Saily sono pensate per chi ama muoversi senza barriere. Si attivano in pochi tocchi direttamente dall’app e non richiedono alcuna scheda fisica, perché tutto avviene in digitale. La maggior parte degli smartphone più recenti è già compatibile e in pochi secondi hai un piano dati pronto all’uso.

Sono disponibili oltre 200 destinazioni, tra cui alcune tra le mete più richieste come Turchia, Stati Uniti, Thailandia, Emirati Arabi, Cina, Giappone e India, con prezzi che partono da appena 2,99 dollari.

Tutti i vantaggi di Saily

Saily semplifica la vita ai viaggiatori con funzionalità che fanno la differenza: i piani si attivano automaticamente all’arrivo a destinazione, così sei subito online appena sceso dall’aereo. Non serve acquistare nuove SIM per ogni Paese, perché con un’unica eSIM puoi aggiungere nuove destinazioni direttamente dall’app.

Se temi di rimanere senza dati nei momenti più importanti, l’app ti avvisa quando hai consumato oltre l’80% del traffico. E se hai bisogno di supporto, l’assistenza in chat è disponibile 24 ore su 24, ogni giorno.

Installare una eSIM Saily è semplicissimo: basta scegliere il piano dati più adatto al tuo viaggio, scaricare l’app e completare la configurazione seguendo le istruzioni. Da quel momento la tua eSIM è pronta e si attiverà automaticamente al primo collegamento in rete nel Paese scelto o, in alternativa, entro 30 giorni dall’acquisto.

Saily, ecco la promo estiva

La promozione estiva rende l’offerta ancora più interessante. Tutti i piani dati da 10 GB in su, inclusi quelli illimitati, hanno diritto al 5% in crediti Saily da utilizzare per futuri acquisti, mentre i pacchetti sotto i 10 GB generano comunque il 3% di crediti bonus. In questo modo, oltre a risparmiare subito, accumuli vantaggi per i tuoi prossimi viaggi.

Con Saily, la vacanza intercontinentale diventa più leggera: niente tariffe di roaming, niente code per comprare SIM locali, solo la libertà di restare connesso ovunque. In valigia metti anche Saily: scegli il tuo piano e attivalo online!