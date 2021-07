Con questa Smart Band Hauwei non ti serve altro: OFFERTONA

La smart band di Huawei, la Band 6, è in promozione su Amazon a soli 44,99€. Il ribasso del 25% ti permette di risparmiare sul prezzo di listino e di acquistare un dispositivo che è un gioiellino.

In più lo ordini e lo ricevi i pochissimi giorni su tutto il territorio italiano.

Huawei Band 6: ora sì che si parla di Smart Band

Una smart band al polso è comoda sia se sei uno sportivo che una persona che ama avere tutto a portata di mano o di polso in questo caso. In colorazione nera si abbina a qualunque stile e ti consente di ottenere un mondo di funzioni intuitive.

Ti basta indossarla per accedere a dati inerenti sia al benessere che allo sport. In che modo? Grazie alle varie tecnologie avanzatissime che ha al suo interno. Non mancano, infatti, i parametri della saturazione, della pressione e della frequenza cardiaca. Se poi ti piace dormire con questa la polso, analizza anche il tuo sonno.

Le modalità sportive sono un centinaio e sono tutte diverte per offriti il meglio. Ne attivi una e sai come la tua performance sportiva sta andando. In più ti mostra anche come svolgere gli esercizi. Non ti dimenticare che è impermeabile e la puoi utilizzare anche in acqua.

È anche un perfetto assistente da polso che ti fa interagire con lo smartphone e con le tue applicazioni preferite.

Acquista subito Huawei Smart Band 6 su Amazon a soli 44,99€ in colorazione graphite Black. Lo ricevi in appena 48 ore se sei un membro sottoscritto Prime. Se invece non hai l'abbonamento puoi sempre approfittare delle spedizioni gratuite nei punti di ritiro: ci impiegano solo qualche giorno in più e non ti fanno spendere un euro.