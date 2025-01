Con quest’applicazione per lo smartphone puoi imparare tutte le lingue che vuoi

Il pensiero di imparare una nuova lingua fa sorgere l’idea di doversi piegare sui libri o seguire pesanti e difficili lezioni online stando incollati per ore davanti allo schermo del PC. Con Mondly cambia completamente l’approccio anche grazie all’applicazione mobile che prevede numerose funzionalità e un metodo di apprendimento innovativo e personalizzato, ideale per tutti coloro che vogliono imparare una nuova lingua o migliorare la conoscenza di una studiata a scuola o che si conosce solamente in maniera superficiale. Attiva l’abbonamento e scarica l’app sul tuo dispositivo iOS o Android per iniziare.

Come migliorare e velocizzare l’apprendimento di una lingua straniera

Una volta effettuato l’accesso alla propria dashboard personale si ha la possibilità di scegliere quale tra le 41 lingue disponibili iniziare a imparare. La particolarità di Mondly è che consente di accedere all’apprendimento di tutte le 41 lingue con un unico pacchetto per un’offerta con accesso a vita molto invitante. Acquistando il pacchetto a 129,99€ (con un risparmio del 95% rispetto ai 2600€ del prezzo di listino) si ha accesso per sempre a tutta la piattaforma di Mondly potendo continuare a imparare e perfezionare l’apprendimento delle lingue straniere.

Tra gli aspetti innovativi dell’applicazione di Mondly è che prevede lezioni brevi suddivise in piccoli blocchi tematici così da rendere l’apprendimento semplice da seguire adattandosi ai diversi ritmi di studio. Inoltre l’applicazione integra un sistema di riconoscimento vocale avanzato con il quale migliorare la pronuncia della lingua.

L’app di Mondly eccelle anche dal punto di vista tecnologico mettendo a disposizione un chatbot basato sull’intelligenza artificiale con il quale avere conversazioni interattive mettendo in pratica le competenze linguistiche che si apprendono gradualmente durante le lezioni applicandole in contesti reali. E poi grazie alla realtà aumentata l’app di Mondly consente di immergersi in ambienti virtuali per avere un’esperienza di apprendimento più coinvolgente e, quindi, più efficace e stimolante.