Con queste ti isolerai anche in aereo: le CUFFIE Sony al MINIMO STORICO!

Cerchi un’alternativa alle Apple AirPods Max che offra la stessa eccellente qualità audio e un’esperienza di cancellazione del rumore leader del settore, ma a un prezzo più conveniente? Le Sony WH-1000XM5 sono la scelta perfetta per te! E quest’oggi potrai averle al prezzo più basso mai visto su Amazon: solo 272,99€ al posto degli originari 419,00€ di listino!

Tutte le caratteristiche della cuffie Sony

Il punto forte di queste cuffie Sony è la cancellazione del rumore che non ha rivali nel settore. Questo elimina efficacemente i rumori indesiderati e persino i suoni ad alta frequenza. Non manca neanche la tecnologia di rilevamento della voce e la nuova struttura di riduzione del rumore del vento, i quali assicurano chiamate chiarissime, anche nei contesti più caotici.

La qualità audio è eccezionale: i driver da 40mm offrono un suono ricco e dettagliato, con bassi intensi e alti cristallini. Il tutto è migliorato dal supporto per codec audio ad alta risoluzione come LDAC e DSEE Extreme che eleva ulteriormente l’esperienza di ascolto, rendendola di altissima qualità.

Tra le varie funzioni aggiuntive abbiamo l’Adaptive Sound Control che regola automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente circostante e alle attività svolte, garantendo sempre il massimo comfort acustico. Inoltre, la funzione Speak-to-Chat è particolarmente comoda: interrompe automaticamente la riproduzione della musica non appena inizi a parlare, permettendoti di conversare liberamente senza dover rimuovere le cuffie.

Per quanto riguarda la connettività, le WH-1000XM5 offrono una connessione multipoint che permette di collegarle a due dispositivi contemporaneamente, mentre le funzioni Fast Pair e Swift Pair facilitano il ritrovamento delle cuffie smarrite e l’abbinamento con PC o tablet. Infine, durata della batteria è impressionante: fino a 30 ore di ascolto continuo, il ché le rende ideale per viaggi molto lunghi e non solo.

Viaggia isolandoti da qualsiasi rumore fastidioso con le cuffie Sony WH-1000XM5 al prezzo più basso di sempre: 272,99€. Grazie a quest’offerta risparmierai ben 146,01€!