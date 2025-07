Con questo accessorio puoi finalmente prenditi cura delle tue unghie comodamente a casa tua

La manicure e la pedicure devono essere un momento di piacere, un’occasione di relax per valorizzare il proprio aspetto e prendersi cura del proprio corpo. Con la fresa elettrica per unghie Beurer MP 41 hai finalmente la possibilità di sentirti bene e bella senza dover andare ogni volta al salone di bellezza. È un set completo di accessori per limare, lisciare e lucidare le unghie come fossi dall’estetista. Con l’offerta di oggi hai la possibilità di pagarlo meno di 40€.

3 ragioni per scegliere la fresa elettrica per unghie Beurer MP 41

Set completo con 7 accessori professionali

Prestazioni efficaci con 4.600 giri/min

Design ergonomico e custodia inclusa

Come la fresa elettrica per unghie Beurer MP 41 migliora la tua beauty routine

La fresa elettrica per unghie Beurer MP 41 è innanzitutto comoda da maneggiare grazie al design ergonomico e all’impugnatura antiscivolo. Allo stesso tempo è facile da usare, comoda da riporre e ideale da portare in viaggio, con tutti gli accessori ben organizzati. Il set contiene 7 accessori tra cui punte in zaffiro e feltro di alta qualità con i quali accorciare, limare, modellare e trattare unghie e cuticole in modo preciso e sicuro.

Potente (con una velocità massima di 4.600 giri al minuto), con due livelli di velocità e con la rotazione sia in senso orario che antiorario per personalizzare il trattamento e rendere ogni operazione più rapida ed efficace. Inoltre tutti gli accessori della fresa elettrica per unghie Beurer MP 41 sono adatti anche per le persone con diabete.

Ideale per chi…

Vuole prendersi cura delle unghie in modo professionale senza andare dall’estetista

Cerca uno strumento efficace per trattare anche unghie dure o ispessite

Apprezza un dispositivo completo, pratico e pronto all’uso per manicure e pedicure a casa

Rendi la tua beauty routine un’esperienza più piacevole e soddisfacente con la fresa elettrica per unghie Beurer MP 41: acquistala ora in offerta con il 39% di sconto.