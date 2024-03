Con questo COUPON il Tablet Samsung diventa BEST-BUY!

Se eri alla ricerca di un nuovo tablet che ti possa accompagnare nella visione dei tuoi contenuti preferiti, fino all’utilizzo lavorativo o universitario, il Samsung Galaxy Tab S9 FE potrebbe davvero fare al caso tuo. E la parte migliore è che, grazie al coupon esclusivo “MARZO24” presente su eBay, lo pagherai solo 366,83€ al posto degli originari 407,59€ di listino.

Tutte le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S9 FE

Grazie al display da 12,4 pollici con tecnologia LCD TFT, avrai uno schermo che stupisce per la sua capacità di offrire immagini qualitativamente superiori, abbinate a una frequenza di aggiornamento di 90Hz che assicura una fluidità sorprendente. E con la nuova S Pen inclusa nella confezione, potrai prendere appunti o semplicemente disegnare come su un foglio di carta. Non mancano, poi, le app professionali e della S Pen Creator Edition per dare vita a tutte le tue opere.

La batteria da 8.000 mAh di Galaxy Tab S9 FE è progettata per accompagnarti per l’intera giornata senza doverti preoccupare di ricaricarlo. E se mai dovesse scaricarsi, la funzione di ricarica rapida ti permetterà di riportarlo alla massima potenza in un battibaleno, garantendoti di non perdere mai un istante importante.

La sua architettura è lineare e raffinata, enfatizzata da una cornice interamente in metallo, che non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma offre anche una robustezza che protegge dagli urti accidentali. Inoltre, il grado di protezione IP68 lo rende sia resistente all’acqua e alla polvere, garantendo la sua durata nel tempo.

Non perdere questa fantastica opportunità di far tuo il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE a un prezzo speciale. Prendilo a 366,83€ grazie al codice “MARZO24“!