Con questo Hub USB hai 4 porte USB 3.0 e lo paghi soltanto 5€

Se hai bisogno di più porte USB per collegare i tuoi dispositivi al tuo PC o dispositivo mobile, Amazon ti propone un’offerta imperdibile

Questo Hub USB con 4 porte USB 3.0 è tuo a soli 10,99 euro. Attenzione però: se applichi il codice promozionale presente in pagina, puoi averlo a metà prezzo, ovvero a 5,49 euro. Un affare da non lasciarsi scappare!

Hub USB 3.0 4-in-1: le sue caratteristiche

Questo accessorio permette di espandere una singola porta USB A in 4 porte USB 3.0, così da poter collegare il mouse, la tastiera, l’unità flash USB o altri dispositivi USB A al tuo laptop o tablet.

Il dispositivo è stato progettato per una accurata sincronizzazione dei dati, quindi puoi trasferire i tuoi file in modo rapido e sicuro. La velocità di trasferimento dati può arrivare fino a 5 Gbps, ovvero 10 volte più veloce di USB 2.0. Puoi anche riprodurre film HD in pochi secondi o leggere simultaneamente due SSD da 1 TB da 2,5″ senza alimentazione. Inoltre, è supportata la funzione OTG, che ti permette di collegare il tuo smartphone o tablet e accedere ai dati memorizzati sui dispositivi USB A.

Durevole e affidabile, vanta un chip integrato ad alte prestazioni che protegge i tuoi dispositivi e dati e supporta l’hot-plugging. E poi ha un design sottile e leggero che lo rende facile da trasportare ovunque tu voglia.

Non è necessario alcun driver aggiuntivo, basta collegarlo e usarlo. È compatibile con PC, MacBook, iMac, Mac mini/Pro, Surface Pro, console Xbox, PS4, PS5 e molti altri ancora.

Non aspettare ancora perché il coupon è ad esaurimento scorte: acquista ora questo Hub USB con 4 porte USB 3.0 su Amazon e approfitta del codice promozionale per avere uno sconto del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.