Con questo powerbank da 20000mAh in offerta ricarichi 4 dispositivi alla volta

Se stai cercando un powerbank da 20000mAh che ti permetta di ricaricare i tuoi dispositivi in modo rapido e sicuro, non perdere questa offerta lampo su Amazon: il powerbank VRURC con ricarica rapida PD3.0 e QC4.0 è disponibile a soli 26,99 euro invece di 36,99 euro, con uno sconto del 27%.

Powerbank 20000mAh: potente e versatile

Questo powerbank ha tutto quello che ti serve per non rimanere mai a corto di energia: è dotato di 3 ingressi (Micro/Type C/iPhone compatibile) e 4 uscite (1 Type C e 3 USB A), in modo da poter caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, supporta la ricarica rapida fino a 22,5W, che ti consente di ridurre i tempi di attesa e di ottimizzare l’efficienza della batteria.

Il powerbank VRURC ha anche un design unico e pratico: include un display LED che ti mostra la percentuale di carica rimanente, così da non farti trovare impreparato. Ha anche un cavo integrato nel fondo, che puoi usare sia come cavo di ricarica che come cordino, per portarlo comodamente ovunque.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il powerbank VRURC da 20000mAh è una soluzione perfetta per chi viaggia spesso, per chi gioca con lo smartphone o per chi ha bisogno di una fonte di energia affidabile e portatile. Ordinalo ora su Amazon prima che finisca la scorta o che scada l’offerta lampo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.