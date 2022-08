Con questo robot aspirapolvere smetti di fare le pulizie: 400€ di sconto!

Sconto incredibile su questo robot aspirapolvere di EcoVacs, una delle aziende leader del settore. Applicando il coupon che trovi proprio sotto al prezzo di acquisto hai la possibilità di risparmiare subito 400 euro. I coupon sono a disponibilità limitata, quindi ti consigliamo di affrettarti per non perdere la possibilità. Spedito con Prime è a casa tua già domani se sei abbonato.

Robot aspirapolvere EcoVacs Deebot X1 Turbo: la rivoluzione per le pulizie di casa

EcoVacs Deebot X1 Turbo è un fantastico robot aspirapolvere che vanta una potenza di pulizia 4 volte superiore rispetto ai modelli normali, in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate. Con la batteria integrata da 5200mAh hai la possibilità di tenere attivo il robot fino a 260 minuti di pulizia, che risulta così adatto anche per altri ambienti.

Siamo di fronte ad una meraviglia tecnologica di ultima generazione, capace di fare tutto praticamente da sola: la stazione di pulizia automatica 3 in 1 presenta dei serbatoi separati per l’acqua pulita e di scarico per un totale di 4 litri che ti permettono di lavare un’area massima di 360 metri quadrati. Il serbatoio strofina e pulisce con forza i panni da lavaggio e grazie al sistema di asciugatura ad aria fredda automatica è nuovamente pronto all’uso nel giro di pochissimo.

Il robot sfrutta la potenza del processore AI avanzato e dei sensori di luce strutturata 3D per identificare e riconoscere automaticamente gli ostacoli e i mobili domestici comuni anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera 960p Astrophotografy è in grado di acquisire un’immagine nitida anche di notte rispettando al contempo la tua privacy: puoi controllarla da smartphone tramite l’app integrata, utile per la sorveglianza quando non sei in casa.

Spazzamento, aspirazione e lavaggio potente: questo è il robot aspirapolvere EcoVacs Deebot X1 Turbo, un gioiello che fa letteralmente le pulizie di casa al posto tuo, ed è anche compatibile con i comuni assistenti vocali come Google Assistant e Alexa. Applica subito il coupon che trovi sotto al prezzo di acquisto e pagalo con uno sconto imperdibile di 400 euro!

