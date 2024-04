Con questo SCONTO risparmierai 90€ sullo Smartwatch SAMSUNG

Lo smartwatch è un dispositivo che tutti dovremmo avere al polso. Nonostante sia un pensiero comune il fatto che sia adatto solo agli sportivi, in realtà le sue funzionalità lo rendono un compagno utile per chiunque. Ed è il tuo giorno fortunato perché, grazie allo sconto del 26%, potrai far tuo Samsung Galaxy Watch6 da ben 44mm a soli 259,00€, risparmiano 90€ sul suo prezzo originale di 349,00€!

Tutte le caratteristiche del Samsung Galaxy Watch6

Questo smartwatch è dotato di un monitoraggio del sonno avanzato, il che ti aiuterà ad analizzare i tuoi cicli di sonno. Inoltre, il dispositivo ti fornisce preziosi consigli personalizzati per ottimizzare la tua routine notturna. E con la capacità di misurare la composizione corporea attraverso il sensore Samsung BioActive, Galaxy Watch6 ti aiuta a monitorare la tua massa muscolare, il grasso corporeo e l’acqua corporea, consentendoti di impostare e perseguire obiettivi di fitness personalizzati.

Grazie al monitoraggio cardiaco continuo, poi, tiene costantemente sotto controllo il tuo battito cardiaco e ti avverte in caso di anomalie, garantendoti una maggiore tranquillità. Inoltre, il rilevamento automatico dell’allenamento gli permette di identificare autonomamente il tipo di attività fisica che stai svolgendo, avviando il monitoraggio senza bisogno di alcuna azione da parte tua.

Con uno schermo più ampio e una cornice più sottile rispetto ai modelli precedenti, Galaxy Watch6 offre un’area di visualizzazione migliore, consentendo un’interazione facilissima con le tue app e notifiche.

Metti questo Samsung Galaxy Watch6 e la tua vita sarà semplificata in un battibaleno. Fallo tuo ora per soli 259,00€ al posto dei classici 349,00€!