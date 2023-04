Con questo smartphone economico a 89 euro ricevi un fantastico regalo

Se stai cercando uno smartphone economico ma con ottime caratteristiche, non perdere questa occasione: su Amazon puoi trovare il Blackview A52 a soli 89,24 euro.

Puoi usufruire insomma di un’offerta imperdibile per un prodotto di qualità che ti sorprenderà con le sue funzionalità: con la spedizione Prime lo ricevi subito.

Blackview A52: lo smartphone economico che sorprende

Lo smartphone Blackview A52 è un dispositivo che offre un’esperienza utente fluida e piacevole, a cominciare dal suo schermo IPS LCD da 6.52 pollici con risoluzione HD+ e un rapporto schermo/corpo del 82%. La fotocamera posteriore è doppia con 13 MP e 2 MP, mentre quella anteriore è singola con 5 MP. Il sistema operativo è Android 12 GO, la versione ottimizzata per i dispositivi low cost.

Il dispositivo ha anche una memoria interna da 32 GB espandibile fino a 512 GB tramite microSDXC e una RAM da 2 GB+1GB virtuale. Il processore è un octa-core UNISOC SC9863A1 con una GPU PowerVR GE83221. La batteria è da 5180 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 10W.

Ma non è tutto: acquistando lo smartphone Blackview A52 su Amazon, riceverai gratis un auricolare bluetooth per ascoltare la tua musica preferita o fare chiamate in vivavoce. Lo smartphone infine supporta anche dual SIM, il Wi-Fi, il GPS, il NFC, il Bluetooth 4.2, il jack per cuffie e ha un sensore per le impronte digitali.

Blackview A52 è dunque disponibile su Amazon a soli 89,24 euro invece di 104,99 euro. Un risparmio di oltre 15 euro per uno smartphone che ti darà tutto quello che ti serve e ricevi anche degli auricolari bluetooth in regalo. Meglio di così?

