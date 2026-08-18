Con le REDMI Headphones Neo ascolti la musica anche in posti affollati

Stai pensando di acquistare delle cuffie Bluetooth Over-ear che abbiano la cancellazione del rumore e un’ottima batteria senza dover spendere un capitale? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello le REDMI Headphones Neo a 49,99 euro, invece che 59,99 euro.

In questo momento sul prezzo di listino c’è uno sconto del 17% che ti consente di risparmiare 10 euro sul totale. Anche se non è un ribasso da strapparsi i capelli è comunque interessante per ciò che potrai ottenere. Allo stesso prezzo potrai scegliere tra tre colorazioni: Black, Blue e White.

REDMI Headphones Neo: adesso al giusto prezzo

Le REDMI Headphones Neo sono delle ottime cuffie Bluetooth e a questa cifra sono indubbiamente uno dei migliori acquisti nella categoria. Si presentano con un design Over-ear, per garantire un ottimo isolamento acustico, ma hanno anche cuscinetti morbidi per offrire il massimo del comfort. Inoltre le potrai usare sia in modalità wireless che con il cavetto USB in modo da poterle usare su qualsiasi dispositivo.

Hanno driver da 40 mm con diaframma in titanio composito per un suono eccezionale che ti permetterà di ascoltare la tua musica in modo coinvolgente. Riescono inoltre a sopprimere fino a 42 dB del rumore ambientale e potrai selezionare manualmente fino a 3 livelli di cancellazione attiva del rumore. Ci sono poi i tre microfoni interni che cooperano con algoritmi AI per garantirti chiamate perfette in qualsiasi posto. Senza dimenticare che offrono un autonomia che arriva fino a 72 ore con una ricarica completa e godono della connessione Bluetooth 5.4 a bassissima latenza.

Sicuramente una delle migliori occasioni di oggi. Dunque non fartela scappare arrivando troppo tardi. Vai adesso su Amazon e acquista le tue REDMI Headphones Neo a 49,99 euro, invece che 59,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.