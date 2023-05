Con Revolut Premium viaggi e sei assicurato: puoi avere 3 mesi gratis

Hai mai pensato di aprire un conto Revolut? Se la risposta è no, ti stai perdendo una grande opportunità. Revolut è la banca digitale che ti offre tutto quello che ti serve per gestire il tuo denaro in modo semplice, sicuro e conveniente.

E ora, c’è una promozione imperdibile: se apri un conto Revolut, puoi ottenere 3 mesi di Premium gratis. Ti consigliamo però di affrettarti perché l’offerta è a tempo limitato.

3 mesi di Revolut Premium: sarebbe folle non pensarci

Cosa significa avere il piano Premium di Revolut? Puoi subito avere accesso ad una serie di vantaggi esclusivi, come:

Fino a 600 euro di prelievi gratuiti al mese da qualsiasi bancomat nel mondo

da qualsiasi bancomat nel mondo Cambio valuta illimitato al tasso di mercato, senza commissioni nascoste

al tasso di mercato, senza commissioni nascoste Assicurazione medica e di viaggio globale , inclusa la copertura per il Covid-19

, inclusa la copertura per il Covid-19 Accesso a LoungeKey Pass , il servizio che ti permette di entrare in oltre 1.200 lounge aeroportuali in tutto il mondo

, il servizio che ti permette di entrare in oltre 1.200 lounge aeroportuali in tutto il mondo Carta Revolut Metal , la carta di pagamento in acciaio inossidabile che ti fa risparmiare fino al 1% sui tuoi acquisti in valuta estera

, la carta di pagamento in acciaio inossidabile che ti fa risparmiare fino al 1% sui tuoi acquisti in valuta estera Cashback e sconti su una selezione di marchi partner, come Amazon, Netflix, Spotify e molti altri

Insomma, con Revolut Premium puoi viaggiare, spendere e risparmiare come mai prima. E tutto questo con un’unica app, facile da usare e sicura al 100%. Revolut protegge i tuoi dati e i tuoi soldi con i più alti standard di sicurezza e criptografia. Inoltre, puoi bloccare e sbloccare la tua carta in un attimo, impostare budget personalizzati e ricevere notifiche in tempo reale sulle tue spese.

Non perdere tempo: apri il tuo conto Revolut oggi stesso e approfitta dei 3 mesi di Premium gratis. Basta collegarti a questo indirizzo e seguire i semplici passi per completare la registrazione. Sono sufficienti pochi minuti per entrare nel mondo Revolut e scoprire tutti i suoi benefici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.