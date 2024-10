RevPoints? Cosa sono e come ti sono utili durante le tue giornate

Con i RevPoints puoi ottenere miglia aeree da utilizzare per viaggiare, sconti su soggiorni esclusivi per concederti una pausa meritata, accedere a esperienze entusiasmanti in giro per il mondo e approfittare di forti sconti senza dover aspettare il Black Friday. Sono questi alcuni dei vantaggi del programma gratuito riservato ai clienti di Revolut. Riceverli è facile e a costo zero: devi solo iscriverti.

Revolut e RevPoints: cosa sono e come ottenerli

L’iniziativa attribuisce i punti semplicemente effettuando acquisti con la carta fisica o virtuale, prenotando gli hotel attraverso l’applicazione su smartphone, completando alcune sfide come il rispetto dei budget di spesa impostati oppure eseguendo l’upgrade del proprio piano (per iniziare, quello Standard è gratis). Potrai poi utilizzarli per i biglietti delle migliori compagnie come KLM, British Airways, Air France e Iberia, per trascorrere qualche giorno in completo relax tra location come i castelli e gli chalet, per partecipare a tour e attività in ogni angolo del pianeta e per risparmiare sullo shopping con i marchi più famosi. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per maggiori informazioni.

Oltre alla formula Standard che puoi sottoscrivere gratuitamente, ci sono anche le opzioni Plus con vantaggi aggiuntivi come l’assistenza prioritaria in-app, Premium che integra funzionalità intelligenti, Metal che innalza i limiti per investimenti o acquisti internazionali e Ultra con una carta placcata in platino e altri extra esclusivi.

La possibilità di prendere parte al programma RevPoints non è l’unico buon motivo per iscriverti a Revolut. C’è anche una ricompensa di 10 euro che l’app riconosce a tutti i nuovi clienti. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale e unisciti a una community globale che già conta oltre 45 milioni di persone in tutto il mondo.