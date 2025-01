Con SelfyConto ricevi il 4% annuo sui depositi a tempo di 6 mesi

Banca Mediolanum ha di recente promosso una nuova iniziativa collegata al conto corrente online SelfyConto: aprendo un nuovo conto e accreditando lo stipendio, si può ricevere il 4% annuo lordo sui depositi a tempo della durata di sei mesi, dando inoltre la possibilità di svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Canone gratuito del conto fino a 30 anni e per tutti il primo anno, bonifici istantanei e ordinari SEPA gratuiti e canone della carta di debito Mastercard a zero per il primo anno: questi i principali punti di forza di SelfyConto, uno dei migliori conti online oggi disponibili sul mercato.

Come ricevere il 4% annuo lordo con SelfyConto

La promozione “Vincoli 4%” di Banca Mediolanum prevede l’apertura di SelfyConto entro il 10 marzo e la costituzione di un deposito a tempo della durata di sei mesi entro il 10 aprile. L’altro requisito da soddisfare è l’accredito dello stipendio, che deve avvenire entro sette giorni prima la scadenza del deposito.

Per quanto riguarda le somme vincolate, il regolamento chiarisce che è possibile depositare da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500.000 euro. C’è poi la conferma dello svincolo senza perdere gli interessi, a patto però di aver già accreditato lo stipendio sul nuovo conto.

L’accredito dello stipendio, o una spesa di almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto, consente inoltre di azzerare il canone di tenuta del conto e le commissioni legate ai bonifici ordinari e istantanei SEPA fino al 31 dicembre 2027. Sono invece gratuiti i prelievi in Italia e nei Paesi appartenenti all’area Euro, così come le principali operazioni bancarie.

Se si sceglie di aprire SelfyConto, occorre tenere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. In merito infine all’identificazione, si può procedere con lo SPID, un bonifico o un video tramite webcam.