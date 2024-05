Con SelfyConto vinci un sacco di premi: aprilo ora!

SelfyConto è la migliore opzione se vuoi gestire i tuoi soldi a portata di mano, grazie a un’app disponibile per Android e iOS che ti permette di effettuare tutte le operazioni. È gratis fino al compimento dei 30 anni e per tutti i titolari il primo anno, permettendo di scegliere tra tre principali tipologie di carte di pagamento con circuito MasterCard. Se aperto adesso, puoi inoltre partecipare a un esclusivo concorso per vincere diversi premi interessanti, tra cui smartphone, smart TV, console e altro.

SelfyConto: il conto corrente pratico e gratis fino a 30 anni con diversi premi in palio

Con SelfyConto puoi effettuare tutte le operazioni classiche, come bonifici SEPA, le ricariche telefoniche, i modelli F23 ed F24 e i prelievi in tutta europa in maniera totalmente gratuita e direttamente dall’app.

Puoi accompagnare il conto con tre tipologie di carte MasterCard, tra cui:

Carta di debito : completamente gratuita e comprensiva di assicurazione sugli acquisti in tutto il mondo

: completamente gratuita e comprensiva di assicurazione sugli acquisti in tutto il mondo Carta di credito : con canone annuale di 12€, plafond a partire da 1500€ e possibilità di pagare a rate da 250€ a 2400€.

: con canone annuale di 12€, plafond a partire da 1500€ e possibilità di pagare a rate da 250€ a 2400€. Carta prepagata: ricaricabile all’istante tutti i giorni della settimana per gli acquisti, anche con opzione di ricarica automatica e periodica dal conto.

I prelievi e anche i versamenti rimangono gratuiti ai Postamat e gli ATM convenzionati con Intesa Sanpaolo.

Per partecipare al concorso, ti basta aprire SelfyConto entro il 31 maggio, tramite la veloce procedura online che puoi eseguire anche con SPID, quindi una volta aperto accreditare il tuo stipendio. Avrai l’occasione di vincere uno smartphone Samsung A25 5G, una Smart TV Samsung Smart Monitor M5 da 27″, AirPods di 3° generazione, un buono regalo Amazon da 150€, uno smartwatch Garming Forerunner 55 e una Xbox Series S.

Hai a disposizione un’assistenza che puoi contattare anche via chat per qualsiasi tipologia di necessità.

Apri ora SelfyConto e non lasciarti sfuggire l’occasione di vincere interessanti premi!