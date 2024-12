Con SelfyCredit Instant richiedi fino a 20000€ direttamente dallo smartphone

Per finanziare sogni, supportare progetti o rispondere a emergenze improvvise è necessario poter contare di cifre di denaro che spesso non sono presenti sul conto corrente. Ristrutturare casa, rifare il bagno, sostenere spese mediche, riparare o cambiare l’auto, pagare un master, organizzare un matrimonio o finanziare un progetto personale; sono tante le occasioni in cui poter avere bisogno di liquidità. Aprendo il conto online SelfyConto il prestito personale può essere richiesto direttamente dall’app e accreditato in tempo reale sul proprio conto. Apri il conto online per avviare la richiesta del prestito personale.

Come richiedere un prestito in tempo reale con Selfy Credit Instant

Si chiama Selfy Credit Instant ed è una delle opzioni disponibili per chi apre il conto online SelfyConto di Banca Mediolanum. Direttamente dall’applicazione mobile APPosto si può impostare l’importo della cifra di cui si ha bisogno e in tempo reale ricevere l’esito della verifica.

Il prestito personale può essere richiesto in qualsiasi momento della giornata (il servizio è attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24) risparmiando sulle spese di istruttoria e l’imposta di bollo. Ci sono cinque fasce di prestito (fino a 2500€, fino a 5000€, fino a 10000€, fino a 15000€ e fino a 20000€) ciascuna delle quali prevede specifici requisiti.

La richiesta e l’accredito della somma avvengono immediatamente consentendo di avere subito la liquidità necessaria per rispondere tempestivamente alla specifica esigenza. Selfy Credit Instant è solo una delle tante opportunità di SelfyConto, un conto corrente a canone zero, con bonifici gratuiti (anche istantanei) e con la possibilità di richiedere una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata personalizzabile per avere uno strumento comodo e pratico per gli acquisti e le spese di tutti i giorni. Un conto gestibile completamente dall’app per un controllo e un’operatività completa e sempre conveniente.