Con Sky WiFi hai la fibra ultraveloce, chiamate e un buono Amazon da 25€

Sky Wifi lancia una nuova offerta esclusiva solo online che ti permette di attivare la fibra ultraveloce a costo zero, ricevere un buono regalo Amazon da 25 euro e goderti anche un pacchetto che include le chiamate a consumo.

Puoi subito sfruttare la promozione collegandoti alla pagina ufficiale scegliendo il piano che più si adatta alle tue esigenze. In alternativa, puoi anche scegliere di farti chiamare gratis da un operatore per tutte le informazioni del caso.

Sky WiFi: perché è la rete fissa più veloce d’Italia

Con Sky WiFi hai la possibilità di usufruire della rete fissa più veloce d’Italia, almeno secondo i dati Ookla. La promozione è attiva su tutti i pacchetti offerti dal vettore.

Si parte con Sky WiFi a 24,90 euro al mese per 18 mesi che ti permette di avere la fibra ultraveloce, lo Sky WiFi Hub intelligente, chiamate a consumo, costo di attivazione a 0 euro invece di 49 e anche un buono regalo Amazon.it da 25 euro.

Per avere di più puoi optare per Sky WiFi Plus con cui navigare e chiamare senza limiti sempre a 24,90 euro al mese per 18 mesi: anche in questo caso i costi di attivazione sono a zero e ricevi il tuo buono Amazon.it da 25 euro.

Infine, ecco Sky WiFi Ultra Plus, una soluzione a 24,90 euro al mese per 18 mesi pensata per avere uno Sky WiFi Hub Intelligente + Ultra WiFi con 2 Sky WiFi Spot: questa soluzione ti permetterà di coprire anche case e ambienti molto grandi. Costo di attivazione a zero e buono regalo Amazon.it da 25 euro valgono anche in questo caso.

Non ti rimane che collegarti alla pagina ufficiale, verificare la copertura e sfruttare subito i servizi di Sky WiFi. Potrai scoprire la rete fissa più veloce d’Italia e nel frattempo goderti anche 25 euro da spendere come vuoi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.