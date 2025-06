Con Sorgenia il risparmio è garantito: Luce, Gas e Fibra con 150 euro di sconto benvenuto

Assicurati finalmente un vero risparmio di bollette con Sorgenia. Il fornitore di energia elettrica e gas naturale del mercato libero offre fantastiche offerte a prezzo fisso e indicizzato con importanti sconti di benvenuto che possono arrivare fino a 150 euro. Il tutto con una fornitura che arriva al 100% da fonti rinnovabili italiane per una gestione che avviene per intero online e in formato digitale con zero spese aggiuntive.

Le offerte a prezzo fisso e indicizzato di Sorgenia

Puoi richiedere subito un preventivo online, basandoti su queste offerte:

Next Energy 24 a prezzo fisso per 2 anni (Sconto di benvenuto 50 euro)

– Prezzo Luce a 0,129€/kWh (costo servizio commerciale 79,80€ l’anno)

– Prezzo Gas 0,49€/Smc (costo servizio commerciale 91,2€ l’anno)

(Sconto di benvenuto 50 euro) – Prezzo Luce a 0,129€/kWh (costo servizio commerciale 79,80€ l’anno) – Prezzo Gas 0,49€/Smc (costo servizio commerciale 91,2€ l’anno) Next Energy Sunlight (Sconto di benvenuto 60 euro)

– Prezzo Indicizzato Luce con contributo 1° anno a 0,006€/kWh e 2° anno 0,03€/kWh (costo servizio commerciale 79,80€ l’anno)

– Prezzo indicizzato Gas PSV con contributo 1°anno a 0,09€/Smc e 2° anno a 0,15€/Smc (costo servizio commerciale 85,5€ l’anno)

Sorgenia ha anche pensato a un pacchetto completo che include Luce, Gas e Fibra con un incredibile sconto di 150 euro da suddividere nelle prime 12 bollette. L’offerta comprende anche il servizio gratuito Beyond Energy, con il quale riceverai consigli personalizzati per gestire al meglio i consumi della tua casa.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta Sorgenia ti basterà calcolare il preventivo online.