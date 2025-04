Con Sorgenia più risparmio e trasparenza in bolletta

Sorgenia ha ritoccato verso il basso le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso Next Energy 24, offrendo così ancora più risparmio senza rinunciare alla trasparenza dei costi. Una buona notizia, quindi, per tutti coloro che stanno valutando il cambio di fornitura, dopo un inverno traumatico a causa del caro bollette.

L’attivazione di una nuova fornitura Sorgenia consente inoltre di ottenere uno sconto fino a 150 euro. Per beneficiarne bisogna completare la sottoscrizione di una fornitura luce e gas insieme alla fibra Sorgenia, quest’ultima disponibile a partire da 22,73 euro: lo sconto verrà poi frazionato sulle bollette dei primi dodici mesi.

Le nuove tariffe luce e gas dell’offerta Next Energy 24

L’offerta Next Energy 24 di Sorgenia consente di bloccare il costo della materia prima luce e gas per due anni. Ciò offre agli utenti il vantaggio di non doversi più preoccupare delle oscillazioni del mercato energetico, potendo così guardare con più serenità alle bollette dei prossimi due inverni.

Un ulteriore vantaggio è dato poi dall’ultima diminuzione delle tariffe luce e gas di Sorgenia, divenute ancora più competitive rispetto a quanto già lo fossero nelle settimane precedenti. Ecco una breve panoramica al riguardo.

Luce

prezzo componente energia: 0,130 euro/kWh (costo bloccato per i primi due anni)

(costo bloccato per i primi due anni) indice di garanzia d’origine (GO)

servizio commerciale: 6,65 euro al mese

Gas

prezzo componente gas: 0,52 euro/Smc (costo bloccato per i primi due anni)

(costo bloccato per i primi due anni) servizio commerciale: 7,6 euro al mese

In ottica trasparenza, Sorgenia fa sapere che gli altri costi presenti in bolletta, indipendenti da lei, sono i seguenti: spese per la gestione e il trasporto del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

Le tariffe appena indicate qui sopra saranno valide per tutti gli utenti che completeranno la sottoscrizione dell’offerta entro il 16 aprile 2025. L’attivazione della fornitura Next Energy 24 avviene online in pochi minuti seguendo il bottone qui sotto.