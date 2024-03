Con Spusu hai tutto a meno di 5€ al mese: scopri le offerte

Nel mercato dei provider di telefonia mobile, Spusu si distingue per la sua proposta innovativa e conveniente, che si adatta perfettamente alle esigenze di ogni cliente. La flessibilità e l’accessibilità sono i pilastri dell’operatore, che ha saputo conquistare rapidamente una posizione di rilievo nel settore mobile con tariffe vantaggiose e servizi all’avanguardia. Adesso, le offerte sono davvero vantaggiose, con una in particolare a meno di 5€ al mese.

Meno di 5€ al mese: la convenienza è servita!

Una delle chicche di Spusu è il sistema dei GB di riserva: un tesoretto di dati che si accumula mese dopo mese, senza scadenza, pronto all’uso quando serve. Questo meccanismo assicura che i tuoi dati non vanno sprecati, ma si sommano fino al limite massimo previsto dal tuo piano, a patto di mantenere attiva la tariffa.

Ecco le tariffe che Spusu ha pensato per te:

Spusu 1 : per chi cerca l’essenziale, a soli 3.98€ al mese hai 1GB di dati, 100 minuti e 100 SMS, più una riserva di 2GB.

: per chi cerca l’essenziale, a soli hai 1GB di dati, 100 minuti e 100 SMS, più una riserva di 2GB. Spusu 10 : se desideri di più, con 4.98€ al mese ti offriamo 10GB di dati, 1000 minuti e 1000 SMS, e una riserva di 20GB.

: se desideri di più, con ti offriamo 10GB di dati, 1000 minuti e 1000 SMS, e una riserva di 20GB. Spusu 150: per i più esigenti, 5.98€ al mese ti garantiscono ben 150GB, 2000 minuti e 500 SMS, con una riserva di 300GB.

E per chi vuole il top, aggiungendo 2€ al mese, c’è l’opzione 5G. Tra le altre funzionalità, Spusu offre l’eSim, la velocità 4G+ fino a 300 Mbit in download e 50 Mbit in upload. Inoltre, avrai le chiamate gratuite in Europa e Regno Unito, e la libertà di cambiare piano in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Per diventare parte della famiglia Spusu, basta registrarsi e scegliere il metodo di pagamento che preferisci: Carta VISA o Mastercard, Paypal, o anche con una ricarica telefonica disponibile nei punti vendita Mooney.

Ricapitolando, con Spusu hai tutto a meno di 5€ al mese, un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire. Entra nel mondo Spusu e inizia a risparmiare ora!