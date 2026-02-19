Con TotalAV hai antivirus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno

Chi vuole proteggere davvero i propri dispositivi spesso si trova a dover attivare diversi servizi separati. Con la promozione attuale di TotalAV, invece, è possibile accedere a una soluzione all-in-one che integra VPN, protezione antivirus e blocco delle pubblicità in un unico abbonamento conveniente.

Grazie allo sconto dell’80%, il prezzo scende fino a 1,59 euro al mese per il primo anno. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di TotalAV.

VPN, antivirus e AdBlock: cosa include l’offerta TotalAV

Uno dei punti di forza del pacchetto è la protezione della privacy online. La VPN integrata utilizza sistemi di crittografia avanzata per proteggere la connessione e impedire che dati sensibili, come credenziali o informazioni personali, possano essere intercettati. Si tratta di una funzione particolarmente utile quando si naviga tramite reti Wi-Fi pubbliche.

Oltre alla tutela dei dati, la rete VPN permette anche di superare eventuali limitazioni geografiche: grazie a più di 50 server ad alte prestazioni distribuiti nel mondo, è possibile simulare una posizione diversa e accedere a contenuti normalmente non disponibili nella propria area.

Nel bundle troviamo poi l’antivirus TotalAV, progettato per individuare e bloccare malware, virus e altre minacce informatiche prima che possano compromettere il sistema. A completare la suite c’è AdBlock, lo strumento che elimina pop-up e banner invasivi migliorando la navigazione.

Con la promozione attiva, l’intero pacchetto è disponibile a partire da 1,59 euro al mese per il primo anno, una delle tariffe più basse proposte finora dal servizio. Per maggiori informazioni e per attivare il software basta andare sul sito di TotalAV.