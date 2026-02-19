 Con TotalAV hai antivirus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con TotalAV hai antivirus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno

TotalAV propone un bundle con antivirus, VPN illimitata e tool adblock per eliminare banner e annunci invasivi. Il tutto a 19€ per un anno.
Con TotalAV hai antivirus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno
Sicurezza Antivirus
TotalAV propone un bundle con antivirus, VPN illimitata e tool adblock per eliminare banner e annunci invasivi. Il tutto a 19€ per un anno.

Chi vuole proteggere davvero i propri dispositivi spesso si trova a dover attivare diversi servizi separati. Con la promozione attuale di TotalAV, invece, è possibile accedere a una soluzione all-in-one che integra VPN, protezione antivirus e blocco delle pubblicità in un unico abbonamento conveniente.

Grazie allo sconto dell’80%, il prezzo scende fino a 1,59 euro al mese per il primo anno. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

VPN, antivirus e AdBlock: cosa include l’offerta TotalAV

Uno dei punti di forza del pacchetto è la protezione della privacy online. La VPN integrata utilizza sistemi di crittografia avanzata per proteggere la connessione e impedire che dati sensibili, come credenziali o informazioni personali, possano essere intercettati. Si tratta di una funzione particolarmente utile quando si naviga tramite reti Wi-Fi pubbliche.

Oltre alla tutela dei dati, la rete VPN permette anche di superare eventuali limitazioni geografiche: grazie a più di 50 server ad alte prestazioni distribuiti nel mondo, è possibile simulare una posizione diversa e accedere a contenuti normalmente non disponibili nella propria area.

Nel bundle troviamo poi l’antivirus TotalAV, progettato per individuare e bloccare malware, virus e altre minacce informatiche prima che possano compromettere il sistema. A completare la suite c’è AdBlock, lo strumento che elimina pop-up e banner invasivi migliorando la navigazione.

Con la promozione attiva, l’intero pacchetto è disponibile a partire da 1,59 euro al mese per il primo anno, una delle tariffe più basse proposte finora dal servizio. Per maggiori informazioni e per attivare il software basta andare sul sito di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

GDPR e ePrivacy: critiche alle modifiche proposte

GDPR e ePrivacy: critiche alle modifiche proposte
Le email segrete di Ring: dalla ricerca dei cani ai criminali

Le email segrete di Ring: dalla ricerca dei cani ai criminali
Router TP-Link usati per spiare gli utenti, denuncia in Texas

Router TP-Link usati per spiare gli utenti, denuncia in Texas
Usare l'AI per creare password è un errore che può costarti caro

Usare l'AI per creare password è un errore che può costarti caro
GDPR e ePrivacy: critiche alle modifiche proposte

GDPR e ePrivacy: critiche alle modifiche proposte
Le email segrete di Ring: dalla ricerca dei cani ai criminali

Le email segrete di Ring: dalla ricerca dei cani ai criminali
Router TP-Link usati per spiare gli utenti, denuncia in Texas

Router TP-Link usati per spiare gli utenti, denuncia in Texas
Usare l'AI per creare password è un errore che può costarti caro

Usare l'AI per creare password è un errore che può costarti caro
Edoardo D'amato
Pubblicato il
19 feb 2026
Link copiato negli appunti