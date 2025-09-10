 Con TotalAV protezione avanzata e privacy online a soli 19€ per un anno
Con TotalAV protezione avanzata e privacy online a soli 19€ per un anno

TotalAV mette a disposizione un pacchetto per la protezione e privacy online niente male: antivirus, VPN e adblock a soli 19€.
Sicurezza Antivirus
TotalAV mette a disposizione un pacchetto per la protezione e privacy online niente male: antivirus, VPN e adblock a soli 19€.

La sicurezza digitale non dovrebbe essere un lusso e, con l’offerta attuale di TotalAV, puoi ottenere una protezione completa a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale, puoi attivare un abbonamento annuale per soli 19€, risparmiando ben 80€ rispetto al costo standard di 99€. Questa offerta permette di accedere a uno degli antivirus più affidabili e avanzati sul mercato, con un risparmio reale e vantaggioso. Andiamo a scoprire nel dettaglio le funzionalità incluse nel software messo a punto da TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

TotalAV: protezione completa per tutti i tuoi dispositivi

TotalAV è molto più di un semplice antivirus: si tratta di una suite di sicurezza digitale completa, progettata per difendere i tuoi dispositivi da una vasta gamma di minacce, tra cui virus, trojan, ransomware e spyware. Oltre alla protezione per computer, l’abbonamento include anche la protezione per smartphone e tablet, garantendo una difesa continua e senza interruzioni in ambito personale e lavorativo.

In aggiunta, il pacchetto include una VPN illimitata, che ti consente di navigare in modo anonimo, protegge la tua connessione su reti pubbliche (come quelle di hotel, caffetterie o aeroporti) e ti permette di mantenere al sicuro le tue informazioni sensibili.

Il servizio è ulteriormente arricchito da un ad blocker avanzato, che rimuove pubblicità invadenti e pop-up, migliorando la velocità di navigazione e rendendo l’esperienza online più fluida e piacevole.

Con TotalAV, non solo proteggi i tuoi dati, ma ottieni anche prestazioni superiori per navigare senza preoccupazioni. A soli 19€ per 12 mesi, hai accesso a un pacchetto completo che unisce privacy, sicurezza e velocità, senza rinunciare alla qualità e alla protezione avanzata. Approfitta di questa opportunità e inizia a proteggere i tuoi dispositivi oggi stesso, attivando l’offerta sul sito ufficiale di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 set 2025

Edoardo D'amato
10 set 2025
