 Con TotalAV ti proteggi dai virus e difendi la tua privacy online: bastano 19€
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Con TotalAV ti proteggi dai virus e difendi la tua privacy online: bastano 19€

TotalAV è un software che con 19€ per un anno di abbonamento permette di avere antivirus, VPN e blocco annunci online. Tutto in un unico programma.
Con TotalAV ti proteggi dai virus e difendi la tua privacy online: bastano 19€
Sicurezza Antivirus VPN
TotalAV è un software che con 19€ per un anno di abbonamento permette di avere antivirus, VPN e blocco annunci online. Tutto in un unico programma.

Rispetto all’internet di qualche anno fa, l’aumento di attacchi informatici e dei rischi legati alla gestione dei propri dati personali è stato esponenziale. Per questo motivo molti utenti scelgono soluzioni all-in-one, in grado di offrire più livelli di protezione all’interno di un unico servizio.

Tra queste soluzioni si inserisce Total VPN di TotalAV, attualmente disponibile a un prezzo promozionale di 1,59 euro al mese per il primo anno, grazie ad uno sconto importante rispetto al costo standard.

L’abbonamento comprende diversi strumenti pensati per migliorare sia la sicurezza che la qualità della navigazione. Al termine dei 12 mesi, il piano passa a 99 euro all’anno, con una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’attivazione.

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Come funziona TotalAV e perché è una delle migliori soluzioni di cybersecurity

Uno degli elementi principali del pacchetto è la VPN, che consente di proteggere la connessione e mantenere riservate le proprie attività online. Il servizio si appoggia a una rete globale di circa 50 server ad alte prestazioni, distribuiti tra Europa, Americhe, Asia e Oceania. La velocità di connessione è elevata, così come la sicurezza durante la connessione.

Grazie alla VPN è inoltre possibile aggirare eventuali limitazioni geografiche, accedendo a contenuti che potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile durante i viaggi all’estero, quando si desidera continuare a utilizzare servizi di streaming di cui si ha l’abbonamento o seguire eventi live senza restrizioni.

Accanto alla VPN, il servizio include anche un sistema antivirus che aiuta a proteggere il dispositivo da virus, malware e altre minacce informatiche. A questo si aggiunge una funzione di blocco della pubblicità, che elimina automaticamente gli annunci presenti sui siti web. La navigazione risulta più fluida e meno invasiva.

Un ulteriore vantaggio riguarda la compatibilità con più dispositivi. Il servizio può essere utilizzato su computer Windows e Mac, oltre che su smartphone Android e iOS, e funziona con i browser più diffusi. In questo modo è possibile proteggere diversi dispositivi con un unico abbonamento, semplificando la gestione della sicurezza digitale.

Per accedere alla promozione e attivare il servizio al prezzo scontato (80% di sconto e prezzo finale di 19€ per il primo anno), è sufficiente visitare il sito ufficiale di TotalAV e completare la registrazione.

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Pubblicato il 22 mar 2026

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Edoardo D'amato
Pubblicato il
22 mar 2026
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