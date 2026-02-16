 Con TotalAV ti proteggi dai virus informatici e liberi spazio sul tuo PC
TotalAV è uno dei migliori antivirus in commercio, ora proposto con uno sconto dell'80% al prezzo di 39€ invece di 129€. Ecco cosa offre.
Sicurezza Antivirus
TotalAV è uno dei migliori antivirus in commercio, ora proposto con uno sconto dell'80% al prezzo di 39€ invece di 129€. Ecco cosa offre.

Una delle proposte più interessanti per chi cerca sicurezza digitale a un costo contenuto è quella firmata TotalAV.

Con la versione Total Security mette a disposizione una licenza annuale scontata a soli 39 euro, pari a una riduzione dell’80% rispetto al prezzo standard. Detto questo, vediamo più nel dettaglio quali sono le funzionalità di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Cosa offre TotalAV e perché è uno dei software antivirus migliori

Questo antivirus, più volte premiato, integra una difesa attiva contro le principali minacce online, tra cui malware, phishing tramite email e ransomware, distinguendosi soprattutto per l’efficacia nella rilevazione dei software dannosi.

Da menzionare anche il tool di ottimizzazione del PC, che migliora le prestazioni del dispositivo e libera spazio sul disco.

Un ulteriore punto di forza della suite riguarda la compatibilità estesa: il servizio funziona senza problemi su Windows, macOS, Android e iOS, offrendo una protezione continua indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Che si tratti di computer, smartphone o tablet, la sicurezza resta sempre attiva durante tutto l’anno.

La promozione comprende inoltre cinque licenze aggiuntive, utili per estendere la protezione anche ad altri device personali, oltre al PC principale. In questo modo è possibile mettere al sicuro più apparecchi con un unico abbonamento.

Per i primi dodici mesi TotalAV Total Security viene quindi proposto a 39 euro anziché 129 euro. E se il servizio non dovesse convincere, è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto. Per approfittarne basta andare sul sito di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

