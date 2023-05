Con tutte le offerte fibra di Vodafone per te buono spesa di 100 euro

Gli italiani optano sempre più per la fibra ottica, e per buoni motivi. Uno dei fattori principali è il desiderio di stabilità nella loro connessione, in particolare durante lo streaming di serie televisive.

Una connessione stabile elimina qualsiasi interruzione o rallentamento del flusso di contenuti. Inoltre, consente una migliore qualità video e riduce la probabilità di ritardi audio.

Per coloro che lavorano da remoto, una connessione Internet affidabile è fondamentale. Una connessione di rete fissa è spesso più sicura e stabile ai fini della comunicazione.

In tal senso, Vodafone sta promuovendo il passaggio alla propria rete fissa offrendo un buono da 100 euro per la spesa.

Offerta fibra di Vodafone con buono spesa da 100 euro: i bundle

Vodafone ha lanciato una nuova promozione sul servizio di fibra ottica composta da tre distinte offerte a costi differenziati.

Optando per il pacchetto Internet Unlimited si otterrà un canone mensile di 27,90 euro, comprensivo del costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi.

Questa particolare offerta garantisce l’accesso illimitato a Internet attraverso la tecnologia superiore di Vodafone, completa di modem Wi-Fi Optimizer per garantire un’ottima connessione e chiamate illimitate sia verso i fissi nazionali che mobili, purché venga attivata l’offerta online.

Inoltre, questa promozione include un buono spesa da 100 euro che può essere riscattato sul sito di Epipoli.

I già clienti possono optare anche per Internet Unlimited, che condivide le stesse funzionalità del piano menzionato in precedenza, ma con l’ulteriore vantaggio di chiamate illimitate.

Questa opzione è disponibile a un costo inferiore, che è di soli 22,90 euro al mese, comprensivo del contributo di attivazione di 5 euro per 24 mesi.

Il pacchetto V-Max è disponibile al costo mensile di 32,90 euro, che include il consueto costo di attivazione di 5 euro per un biennio.

Inoltre, va pagato un contributo una tantum di 9,99 euro. Selezionando questo pacchetto avrai accesso a tutti i vantaggi di Unlimited, come le chiamate illimitate se il pacchetto viene attivato da dispositivo mobile.

